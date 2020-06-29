به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشستی که به مناسبت ۱۲ تیر ماه سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دلیل آثار و تبعات مخرب و چند وجهی آن به‌عنوان یکی از اولویت‌های کشور مطرح بوده است، به نحوی که رهبری در سال ۱۳۸۱ دستور راه‌اندازی ستادی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خطاب به رئیس‌جمهور صادر کردند و ایفای سهم دستگاه‌هایی که در این امر دخیل هستند را واجب دانسته و بر جدیت مبارزه با این خطر جدی و بزرگ تاکید کردند.

وی افزود: یکی از مشکلات عمده کشور ما برای رسیدن به توسعه بحث قاچاق است که توانسته معضلات اقتصادی را به وجود آورد و به دنبال آن بحث اشتغال را نیز به چالش بکشد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: اگر بتوانیم با فرهنگ سازی مردم کشور را مجاب به عدم خرید کالاهای قاچاق کنیم، می‌توانیم تا حدود بسیاری رونق اقتصادی و رشد اشتغال را شاهد باشیم.

خداویسی یادآور شد: امروز دشمنان نظام سعی می‌کنند با تبلیغ کالاهای خارجی مردم کشور را به کالاهای تولید داخل کشور بدبین کنند و همین امر باعث افزایش قاچاق کالا شده و در نهایت نیز به اقتصاد و اشتغال کشور ضربه وارد می‌شود.

وی بیان کرد: ما امروز بیش از مقابله با قاچاق کالا و ارز به دنبال پیشگیری از قاچاق کالا و ارز هستیم، چرا که فرهنگ سازی در این حوزه می‌تواند تا حدود زیادی از وقوع این معضل جلوگیری کند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان گفت: در بحث قاچاق، لوازم خانگی بیشترین حجم را به خود اختصاص داده و سالیانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از این اقلام به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که می‌تواند ضربه جبران ناپذیری به تولیدکنندگان داخلی وارد کند.

خداویسی اظهار داشت: متأسفانه استان کردستان سال‌ها است که به عنوان استان قاچاق خیز در کشور معرفی می‌شود در حالی که این گونه نیست و بیشتر قاچاق‌هایی که در این استان اتفاق می‌افتد از دیگر استان‌های کشور سازماندهی شده و کردستان تنها به واسطه مرزی بودن این نام را به یدک می‌کشد.