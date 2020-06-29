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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۴

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان:

یکی از شاخصه‌های رسیدن به توسعه جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است

یکی از شاخصه‌های رسیدن به توسعه جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است

سنندج - دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان گفت: ما کشوری هستیم که در حال توسعه است و برای رسیدن به این توسعه باید از قاچاق کالا و ارزی که در حال انجام است، جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشستی که به مناسبت ۱۲ تیر ماه سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دلیل آثار و تبعات مخرب و چند وجهی آن به‌عنوان یکی از اولویت‌های کشور مطرح بوده است، به نحوی که رهبری در سال ۱۳۸۱ دستور راه‌اندازی ستادی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خطاب به رئیس‌جمهور صادر کردند و ایفای سهم دستگاه‌هایی که در این امر دخیل هستند را واجب دانسته و بر جدیت مبارزه با این خطر جدی و بزرگ تاکید کردند.

وی افزود: یکی از مشکلات عمده کشور ما برای رسیدن به توسعه بحث قاچاق است که توانسته معضلات اقتصادی را به وجود آورد و به دنبال آن بحث اشتغال را نیز به چالش بکشد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: اگر بتوانیم با فرهنگ سازی مردم کشور را مجاب به عدم خرید کالاهای قاچاق کنیم، می‌توانیم تا حدود بسیاری رونق اقتصادی و رشد اشتغال را شاهد باشیم.

خداویسی یادآور شد: امروز دشمنان نظام سعی می‌کنند با تبلیغ کالاهای خارجی مردم کشور را به کالاهای تولید داخل کشور بدبین کنند و همین امر باعث افزایش قاچاق کالا شده و در نهایت نیز به اقتصاد و اشتغال کشور ضربه وارد می‌شود.

وی بیان کرد: ما امروز بیش از مقابله با قاچاق کالا و ارز به دنبال پیشگیری از قاچاق کالا و ارز هستیم، چرا که فرهنگ سازی در این حوزه می‌تواند تا حدود زیادی از وقوع این معضل جلوگیری کند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان گفت: در بحث قاچاق، لوازم خانگی بیشترین حجم را به خود اختصاص داده و سالیانه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از این اقلام به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که می‌تواند ضربه جبران ناپذیری به تولیدکنندگان داخلی وارد کند.

خداویسی اظهار داشت: متأسفانه استان کردستان سال‌ها است که به عنوان استان قاچاق خیز در کشور معرفی می‌شود در حالی که این گونه نیست و بیشتر قاچاق‌هایی که در این استان اتفاق می‌افتد از دیگر استان‌های کشور سازماندهی شده و کردستان تنها به واسطه مرزی بودن این نام را به یدک می‌کشد.

کد مطلب 4961195

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