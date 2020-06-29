طراحی مفهومی ماهواره «پیام ۲» آغاز شد

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قرارداد فاز نخست ساخت ماهواره «پیام ۲» آغاز شده است، گفت: قرارداد فاز دوم این پروژه، پس از اتمام فاز نخست که مربوط به طراحی مفهومی و تعیین جزئیات و مشخصات ماهواره میشود، منعقد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ماهواره «پیام ۲» در کلاس ماهوارههای «های تک» و پیشرفته محسوب میشود، ادامه داد: با ساخت این ماهواره، ورود به کلاس بالاتر از ماهوارههای عملیاتی را مدنظر قرار دادهایم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: فاز طراحی مفهومی این ماهواره تا یک سال آینده به اتمام میرسد و قرارداد فاز دوم را پس از آن با وزارت ارتباطات منعقد میکنیم.
وی تاکید کرد: ماهواره «پیام ۲» یک ماهواره با رزولوشن بالا خواهد بود که امکان تصویربرداری را به حدود ۲ متر میرساند و کاربردهای پیچیدهای خواهد داشت. این ماهواره از نظر وزن نیز در کلاس ماهوارههای ۲۰۰ کیلوگرم قرار میگیرد و سیستم پردازشی متفاوتی نسبت به ماهوارههایی مانند «پیام ۱» دارد.
معتمدی اضافه کرد: مطابق آنچه که وزارت ارتباطات از ما خواسته است، برنامهریزی ساخت ماهواره برای ورود به کلاسهای بالاتر مدنظر است. چرا که هم اکنون در کلاس ماهوارههای فعلی که در کشور ساخته شده، به فناوری دست پیدا کردهایم و از این پس باید برای دستیابی به فناوری ماهوارهها در کلاسهای بالاتر، تلاش کنیم.
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