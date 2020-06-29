«عصر طویلگی» آماده اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آکادمی هنرهای نمایشی «سولو»، نمایش «عصر طویلگی» نوشته علیرضا غفاری و به کارگردانی عماد سالکی، اثر جدید گروه تئاتر «سولو» است که مراحل آماده سازی و تمرین های خود را سپری می کند.

این نمایش که سال ٩٨ با ترکیبی از بازیگران تئاتر و هنرجویان آکادمی «سولو» آماده اجرا می شد به دلیل اعمال محدویت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن‌های نمایشی و بالطبع فعالیت‌های فرهنگی و جمعی، موقتاً تمرین هایش را متوقف کرد و اخیراً با اعلام بازگشایی ها و اعمال کلیه موارد پیشگیرانه بهداشتی، تمرین های خود را از سر گرفته است.

امیر کاوه آهنین جان به همراه نادیا حسام مدیر آکادمی هنرهای نمایشی «سولو» به عنوان مجری طرح و مشاوران کارگردان نمایش «عصر طویلگی» هستند و آرش پارساخو دراماتورژی این نمایش را بر عهده دارد و دیگر عوامل آن نیز به زودی معرفی می شوند.

نمایش «عصر طویلگی» داستان یک سیرک اعجاب آور و شگفت انگیز را روایت می‌کند که در آخرین شب خود، با خاطرات دردآور و حیرت انگیز حیوانات، دچار تحول و دگرگونی می شود.