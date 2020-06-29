کاهش ۲۳.۴ درصدی تلفات تصادفات در دو ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل تلفات حوادث رانندگی در دو ماهه نخست سال جاری یکهزار و ۶۳۶ نفر مرد و ۳۳۷ نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با ۱۶۳، فارس با ۱۴۹ و کرمان با ۱۴۸ فوتی بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری و ایلام هر کدام با ۱۹، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۱ و اردبیل با ۲۴ کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته‌اند.

همچنین در این مدت از کل تلفات تصادفات یکهزار و ۲۷۴ نفر در جاده‌های برون شهری، ۵۶۸ نفر در مسیرهای درون شهری، ۱۱۸ نفر در جاده‌های روستایی و ۱۳ نفر در سایر مسیرها جان خود را از دست داده‌اند.

بیش از ۳۵ هزار مورد مراجعه مصدومان

در دو ماهه نخست امسال ۳۵ هزار و ۸۶۹ مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۲۷ هزار و ۲۹۱ نفر مرد و هشت هزار و ۵۷۸ نفر زن بودند.

آمار مراجعات مصدومان حوادث رانندگی نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۳۸.۶ درصدی مواجه بوده است.

کاهش تلفات در اردیبهشت ماه

آمار تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال با یکهزار و ۱۴۱ متوفی، کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

در این ماه ۲۲ هزار و ۹۶۸ مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۳ درصد کاهش یافته است.