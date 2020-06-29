به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و مراسم رونمایی پوستر یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران با موضوع خودکاوی، صبح دوشنبه ۹ تیر با حضور هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، عبادرضا اسلامی رئیس فرهنگسرای نیاوران، هیربد همت‌آزاد دبیر دوسالانه، مدیران مرکز هنرهای تجسمی و جمعی از اعضای انجمن هنرمندان سفالگر ایران در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در ابتدا، از پوستر یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران توسط هادی مظفری، منیژه آرمین و هیربد همت‌آزاد رونمایی به عمل آمد. این پوستر توسط فربد تعالی طراحی شده است. به گفته هیربد همت آزاد، در این پوستر از نماد برج آزادی بهره گرفته شده که نشانی از وحدت در کثرت است.

هادی مظفری در ابتدای نشست گفت: از ابتدایی که به اداره کل هنرهای تجسمی آمدم یکی از درخواست‌های جدی این بود که چرا بینال‌ها برگزار نمی‌شوند و من هم همیشه بر برگزاری بینال‌ها تاکید داشتم. برگزاری بینال‌ها به خواست و میل و آمادگی انجمن‌های هنری برمی‌گردد چراکه ما اعتقاد داریم در این موضوع دولت نباید دخالت کند و به صورت تخصصی باید توسط انجمن‌های هنری برگزار شود.

وی ادامه داد: وقتی به موضوع برگزار نشدن یا به تعویق افتادن بینال‌ها پرداختیم متوجه شدیم این موضوع به نکاتی از جمله تغییرات و تحولات در مدیریت انجمن‌ها برمی‌گردد که درصدد برطرف شدن موانع برآمدیم.

مظفری بیان کرد: امروز به جرأت می‌گویم که با کمرنگ شدن بیماری کرونا شاهد برگزاری دو بینال مجسمه و سرامیک در سال جاری خواهیم بود. همچنین انجمن نقاشان و عکاسان نیز درخواست برگزاری بینال برای سال ۱۴۰۰ دارند و از این پس، سالانه شاهد برگزاری دو بینال هنری خواهیم بود.

سعید اسلام‌زاده نیز گفت: سه محوری که در یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران مدنظر است، شامل محتوای بینال، سیاست‌های کلان اداره کل هنرهای تجسمی و مباحث اجرایی بینال است.

هیربد همت آزاد دبیر یازدهمین بینال ملی سرامیک ایران به شرایط سخت برگزاری برای این دوره بینال اشاره کرد و گفت: یازدهمین بینال ملی سرامیک ایران در شرایطی شکل گرفت که با تنگناهایی نظیر تحریم‌های شدید و رویداد کرونا مواجه بودیم. برنامه‌ریزی و اجرای یک دوسالانه در حد استاندارد در شرایط اقتصاد انقباضی بسیار مشکل بود اما برنامه‌ریزی و اجرای این رویداد میسر نبود جز با عزم جزم هنرمندان و مدیران. در این شرایط علاوه بر دستاوردهای هنری، ایجاد فضای شور و نشاط و پویایی برای هنرمندان نیز مدنظر قرار گرفت.

در ادامه، مظفری در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتخاب رئیس شورای سیاستگذاری بینال‌ها از سوی اداره کل هنرهای تجسمی، توضیح داد: بحث بینال با جشنواره متفاوت است. همواره ارتباط بینال‌ها با نهادهای حاکمیتی برقرار است اما شکل آن قبلاً به این صورت بود که یا ریاست مرکز تجسمی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری آن بینال انتخاب می‌شده یا اینکه رئیس شورا با حکم ریاست کل اداره تجسمی منتخب می‌شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، این انتخاب در اختیار انجمن‌هاست اما نکته‌ای که وجود دارد بینال جایی برای کل خانواده هنرمندان شاخه‌های هنری است و اداره کل هنرهای تجسمی قطعاً و حتماً از بینالی که هنرمندان آن رشته هنری در آن شرکت می‌کنند، حمایت می‌کند.

همت آزاد درباره کمک گرفتن از بخش خصوصی در کنار دوسالانه با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در ابتدای مراسم عنوان شد، گفت: رایزنی‌های گسترده‌ای قبل از کرونا صورت گرفت اما با وجود کرونا و آسیب‌هایی که کرونا بر اقتصاد وارد کرد، آنهایی که اعلام آمادگی کرده بودند کنار کشیدند. همچنین باید انتظارات اسپانسر نیز متناسب با شرایطی باشد که بتوانیم آنها را براورده کنیم که اگر شرایط استاندارد بینال را تحت تأثیر قرار دهد، از حضور آنها بهره نخواهیم گرفت.

مظفری در ادامه درباره خرید آثار هنری بینال سرامیک گفت: برنامه پیش‌بینی شده‌ای برای خرید آثار سرامیک و با توجه به شرایط سخت انقباضی در نظر گرفته نشده است اما به فراخور اینکه آثار به نمایش درآید، خرید خواهیم داشت، چراکه نگاه‌مان این است که بازار هنر رو به جلو حرکت کند.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی که زودتر نشست را ترک کرد، در پایان گفت: با شرایط قرنطینه چهار ماهه، امروز جامعه به لحاظ شور و اشتیاق و بهبود فضای اجتماعی نیاز به نشاط دارد، بنابراین ما از شرایطی که به آفرینش اثر توسط هنرمندان بینجامد حمایت می‌کنیم. در هر حال، سالی سخت اما پر از رویداد و اتفاق را در پیش خواهیم داشت.

عبادرضا اسلامی رئیس فرهنگسرای نیاوران که قرار است بینال سرامیک در این فرهنگسرا برگزار شود، درباره تعامل با دوسالانه ملی سرامیک ایران گفت: اینقدر آقای همت آزاد سختکوش بود باعث ایجاد انگیزه برای ما شد و از او خواهش کردم که اینجا را به عنوان پایگاه جدی هنرمندان سرامیک مدنظر قرار دهد.

وی تاکید کرد: از آنجایی که فرهنگسرای نیاوران با رویکرد بین المللی کار خود را ادامه خواهد داد، در نظر داریم ارتباط با هنرمندان تجسمی را گسترش دهیم.

رئیس فرهنگسرای نیاوران گفت: از حضور مهمان‌های خارجی نیز که در کار خود تبحر دارند و مورد توجه هنرمندان داخلی هستند، نیز استقبال می‌کنیم.

منیژه آرمین از اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه سرامیک نیز درباره رویکرد این دوسالانه گفت: رویکرد اصلی دوسالانه سرامیک خوکاوی است. خودکاوی، بحث برانگیز است و در ابتدا به نظر می‌آید که مسأله‌ای است که به غرب‌گرایی اشاره دارد اما این در حالی است که واژه «خود» دارای مفاهیم چندبعدی برای هنرمند است و هنرمند را به بازگشت به خویشتن برمی‌گرداند. هنرمند دارای ابعاد منِ تاریخی، اجتماعی و … است و چیزی که در دوسالانه مهم است این بود که هر هنرمندی از تجربه‌های معاصر استفاده کند و از درون خودش نیز برای خلق اثر بهره گیرد.

فرزاد فرجی از اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه ملی سرامیک ایران درباره شکل‌گیری این بینال و محورهای آن گفت: دوسالانه‌ها رویدادهایی هستند که آخرین دستاورد جامعه متخصص خودشان را به نمایش می‌گذارند. آخرین دوسالانه سرامیک سال ۹۰ برگزار شد و اگر بخواهیم این فاصله ۱۰ ساله را بررسی کنیم، با نگاه‌های جدیدی روبرو هستیم که در حوزه شخصی یا جمعی قابل بحث هستند. با تلاشی که داشتیم سعی کردیم برای تمام این نگاه‌ها فرصت حضور فراهم کنیم. در این ارتباط، خودکاوی اشاره‌ای به وضعیت هنرمندان این حوزه نیز دارد و یا وجود اینکه تعداد افراد محدود است اما نگاه‌ها متنوع و گسترده است. خودکاوی به هنرمند کمک می‌کند تا کنش و واکنش خودش را به منصه ظهور برساند.

وی همچنین درباره حذف واژه سفال و جایگزینی آن با سرامیک در بینال توضیح داد: در فرهنگستان هنر تمام این فرآیند را سرامیک خواندند و در بحث بین‌الملل نیز این مفهوم را گوشزد می‌کرد و ما هم سعی کردیم این واژه را که بین‌المللی است، در نظر بگیریم.

همت آزاد درباره نحوه برگزاری بینال و داوری آثار گفت: یازدهمین در دو بخش فراخوانی و مدعو که هر کدام کارکرد و تأثیرات خودش را دارد، اجرا می‌شود. شورای انتخاب آثار متشکل از ۶ نفر در دو مرحله آثار را انتخاب می‌کنند. در پایان بینال داوری نهایی را داریم که سه نفر برگزیده بدون رتبه‌بندی خواهیم داشت که تندیس و مبلغ ۲۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد. همچنین دو هنرمند نیز تقدیر خواهند شد که جایزه ۱۰ میلیونی و لوح تقدیر به انها اعطا خواهد شد.

وی در ادامه اعضای هیأت انتخاب و داوری را معرفی کرد: بهزاد اژدری، مجید ضیایی، محمود محرومی، مجتبی قربانی، بیتا فیاضی و نفیسه خلج اعضای شورای هیأت انتخاب هستند. داوری نهایی نیز برعهده بهزاد اژدری، مجید ضیایی، حمید سِوِری و ژاک کافمن از فرانسه خواهد بود.

آرزو زرگر درباره برنامه‌های بخش پژوهشی بینال گفت: تلاش داریم با برنامه‌هایی که تدوین کردیم رخوت موجود بین هنرمندان را از بین ببریم و گفتگوهایی حول موضوعاتی چون چگونگی و نحوه خلق اثر و … خواهیم داشت.

همت آزاد در پایان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره حضور هنرمندان همه رشته‌ها در بینال گفت: با توجه به اینکه هنر امروز چندوجهی است، مهمترین نکته ما در بینال، مشارکت بین هنرمندان همه حوزه‌های تجسمی و ایجاد اتمسفر بینارشته‌ای است، به همین دلیل از همه هنرمندان تجسمی درخواست می‌کنیم به بیان ایده خودشان با زبان سرامیک بپردازند.

مراسم افتتاحیه یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران، ۹ آبان به مدت یک ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.