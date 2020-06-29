اقدام متقابل چین در اعمال محدودیت صدور ویزا برای مقامات آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل دیلی، چین امروز دوشنبه اعلام کرد که در واکنش به تحریم های جدید واشنگتن، در صدور ویزا برای آن دسته از مقامات امریکایی که با اعتراضات هنگ کنگ در ارتباط هستند محدودیت هایی را اعمال می کند.

روز جمعه سنای آمریکا در ادامه دخالت های این کشور در امور سایر کشورها و برای تحت فشار قرار دادن چین در خصوص قانون امنیت ملی، تحریم های جدیدی را علیه پکن تصویب کرد.

به گزارش مهر، در جریان برگزاری سومین جلسه از سیزدهمین نشست سراسری کنگره ملی خلق چین در تاریخ بیست و هشتم ماه مه، تصمیماتی در ارتباط با ایجاد و بهینه‌سازی ساختار حقوقی و سازوکار اجرایی قوانین مربوط به منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ با هدف حراست از امنیت ملی در این حوزه اتخاذ شد و به تصویب رسید.

طی چند ماه اخیر تنش میان آمریکا و چین به بهانه‌های مختلف افزایش یافته است. اوایل ماه جاری میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مصوبه‌ای را امضا و آن را قانونی کرد که قانون حقوق بشر اویغور ۲۰۲۰ نام دارد و هدف آن تحریم مقامات چینی است که واشنگتن مدعی است در سرکوب اقلیت مسلمانان اویغور دخیل هستند.