به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به میزبانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای عالی آموزشوپرورش و حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش و تنی چند از مسئولان و مدیران هر دو سازمان برگزار شد.
حداد عادل در ابتدای این نشست اظهار کرد: معتقدیم حفظ و تقویت زبان فارسی درگرو فعالیت دو دستگاه است؛ یکی صداوسیما و یکی هم آموزشوپرورش. در این میان نقش و تأثیرگذاری آموزشوپرورش حتی از صداوسیما هم بیشتر و مهمتر است. بنابراین میتوان گفت که هشتاد درصد کار حفظ و تقویت زبان و ادب فارسی به عهدۀ این دو دستگاه است و بیست درصد باقیمانده به عهدۀ سایر سازمانها و نهادهاست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و دفتر ارتباط با صداوسیما به همین دلیل در فرهنگستان تأسیس شدهاند، گفت: ما با آموزشوپرورش تعاملات زیادی داریم مهمترین آنها در این سرفصلها خلاصه میشود در همسو کردن کتابهای درسی با مصوبات فرهنگستان در حوزۀ دستور خط فارسی؛ ویرایش و سبک نگارش کتابهای درسی و ظاهر آنها؛ اعمال معادلهای فارسی برای واژههای فرنگی در کتابهای درسی که این کار پایۀ رسیدن به زبان علمی فارسی است؛ متن و محتوای همۀ کتابها، مخصوصاً کتابهای فارسی و ادبیات؛ مسئلۀ خود زبان فارسی و عِرق و آگاهی و حساسیت دانشآموزان نسبت به زبان ملیشان و مسئلۀ تقویت هویت ملی.
حداد عادل در ادامه گفت: مسائل دیگری هم وجود دارد که در گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دربارۀ آن تحقیق کردهاند، مثل وضعیت درس املا و انشا در مدارس و همچنین وضعیت دانشآموزان در مناطق دوزبانه که همۀ آنها میتواند زمینههای همکاری را گسترش دهد.
ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز در این نشست اظهار کرد: فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای ما مرجعیت علمی و فکری دارد و اگر تاکنون از این مرجع بهدرستی بهره نبردهایم باید ببینیم ایراد از کجا بوده است. ممکن در مواردی اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما در اصل تعامل با فرهنگستان شکی نیست.
وی با پیشنهاد امضای تفاهمنامۀ همکاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: گزارشها و دریافتهای علمی که در فرهنگستان تهیه شده و بهدستآمده است میتواند چراغ راه ما در تألیف کتابهای درسی باشد.
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