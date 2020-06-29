مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت، اظهار کرد: کیفیت هوا در برخی نقاط استان از جمله منطقه سفید دشت و فرادنبه در پی وزش باد شدید و وجود گرد و غبار کاهش یافته است.

وی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، تا پایان هفته آسمانی صاف، در ساعات بعد از ظهر گاهی همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای امروز به دلیل افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق استان، احتمال خیزش گرد و خاک به صورت محلی دور از انتظار نیست.

وی تاکید کرد: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری روند افزایشی دارد.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دمای هوا در شهرکرد به ۳۳ درجه سانتی گراد رسیده است.