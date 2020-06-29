به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، رضا باقری اصل گفت: اگر مصوبه کسب و کار مجازی در شورای عالی کار تصویب شود، همه مشاغل و کسب و کارها می‌توانند برای ثبت شرکت از کدپستی مشترک استفاده کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شورا استفاده از آدرس‌های مشترک برای ثبت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرده‌است، ادامه داد: در حال حاضر تخصیص کد کارگاه به تمام کسب و کارهای مجازی بر اساس محل اقامت قانونی یا به صورت مشترک با دیگر کسب وکارها، مصوب شده و به این ترتیب کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیک می‌توانند با ارائه کدپستی یک آدرس مشترک با سایر شرکت ها، یا محل اقامت قانونی، کد کارگاه کسب وکار خود را دریافت کنند.

وی گفت: وزرای ذی‌ربط از اجرای این مصوبه برای همه حوزه‌های تجاری دفاع کرده‌اند، اما تصویب آن برای همه کسب و کارها و شرکت‌های تجاری مستلزم تصویب در شورای عالی کار است. وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی از این مصوبه حمایت کرده‌ و من اطمینان دارم که این مصوبه برای تعمیم به دیگر کسب وکارهای غیر مجازی هم در شورای عالی کار دچار مشکلی نخواهد شد.

باقری اصل با بیان اینکه گرایش به کسب و کارهای مجازی پررنگ‌تر از گذشته‌ است و حاکمیت از توسعه این بخش بیش از هر زمان دیگری حمایت می‌کند، افزود: دولت تاکنون از هر پیشنهادی که باعث تسهیل ثبت و ورود کسب و کارهای مجازی به بازار شود، استقبال کرده‌است.

وی در توضیح مزایای طرح ثبت شرکت‌ها با آدرس مشترک گفت: یکی از مسائلی که از سوی هیئت دولت مورد تاکید قرار دارد، افزایش شفافیت در فعالیت کسب و کارهای مجازی است. حاکمیت علاقمند است که بسیاری از کسب و کارهایی که به دلیل موانع ثبت رسمی، به صورت زیرزمینی و غیرنظام‌مند فعالیت می‌کنند، به صورت رسمی و شفاف فعالیت خود را به ثبت برسانند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ثبت شرکت‌ها با آدرس مشترک و بدون نیاز به کدپستی یکتا، موانع و هزینه سربار برای اجاره دفتر را از جلوی پای کسب وکارهای نوپا برای ثبت رسمی کسب و کارهایشان بر می‌دارد.

وی گفت: به لحاظ حقوقی این مصوبه باید مراحل اداری و ابلاغ خود را طی کند که تصور می‌کنم یک یا دو ماه طول بکشد، اما تصویب آن نهایی شده و حداکثر تا دوماه دیگر برای فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی اجرایی خواهد شد.