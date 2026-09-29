کهگیلویه و بویراحمد؛ امید گازی کشور پس از بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی شامگاه سهشنبه در نشست با رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور در یاسوج، با تأکید بر ضرورت فراهم کردن الزامات جذب سرمایهگذاری در استانها، اظهار کرد: نخستین گام در این مسیر، تبدیل طرحها به پروژههای اقتصادی شفاف است تا سرمایهگذار بداند با چه میزان سرمایهگذاری، چه میزان سود و چه نرخ بازگشت سرمایهای مواجه خواهد شد.
وی افزود: موضوع دوم، فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاری است و در این بخش، زیرساختهای سختافزاری صنعتی اهمیت ویژهای دارند.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شرایط انرژی کشور ادامه داد: در شرایطی که کشور با مسئله انرژی مواجه است، وجود میادین نفت و گاز و زیرساختهایی مانند پستهای برق در استان میتواند به توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
دوستی همچنین زیرساختهای نرمافزاری را یکی دیگر از الزامات توسعه سرمایهگذاری دانست و گفت: ایجاد نواحی عاری از مجوز و رفع کسریهای موجود در حوزههای مختلف میتواند اتفاق مبارکی برای کهگیلویه و بویراحمد باشد.
کهگیلویه و بویراحمد؛ امید گازی کشور
وی با اشاره به ظرفیتهای گازی منطقه تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد و منطقه جنوب فارس بعد از بوشهر، امید گازی کشور هستند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: با توجه به افت ذخایر گازی، امید ما برای ادامه برداشت و استمرار تمدن گازی شکلگرفته در ایران، اقتصاد گازی همین منطقه است.
دوستی با اشاره به گفتوگوی خود با غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس و عضو کمیسیون انرژی، گفت: ظهر امروز نیز درباره این موضوع با تاجگردون گفتوگو کردیم.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از بنگاههای اقتصادی با چالش انرژی و تأمین آن مواجه هستند و ظرفیتهای قانونی لازم نیز برای ورود به این حوزه ایجاد شده است؛ بنابراین باید از این ظرفیتها برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.
ضرورت تشکیل آژانسهای جذب سرمایهگذاری
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای تسهیل سرمایهگذاری اظهار کرد: در برنامه هفتم و قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، در ماده ۳۰ ظرفیتی برای تشکیل آژانسهای جذب سرمایهگذاری پیشبینی شده و اصلاحات لازم نیز در این زمینه انجام گرفته است.
دوستی تأکید کرد: باید این آژانسها در استانها شکل بگیرند تا ظرفیتهای معطل شناسایی و به فرصتهای واقعی سرمایهگذاری تبدیل شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد گفت: وقتی حجم تولید نفت و همچنین وجود منابع آب، کوهها و جنگلها را در این استان میبینیم، دردآور است که این میزان ظرفیت وجود داشته باشد اما همچنان معطل بماند.
معاون اقتصادی وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با فعال شدن ظرفیتهای سرمایهگذاری، منابع و توانمندیهای موجود در کهگیلویه و بویراحمد از حالت بالقوه خارج شده و به فرصتهای اقتصادی و زمینهای برای افزایش تولید و اشتغال تبدیل شود.
نظر شما