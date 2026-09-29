https://mehrnews.com/x3dc52 ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6963047 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ امتداد حماسه در ۲۱۳ شب؛ پیمان ناگسستنی مردم خمین با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو پیمان ناگسستنی مردم خمین در دویست و سیزدهمین شب حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6963047 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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