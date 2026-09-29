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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۴

امتداد حماسه در ۲۱۳ شب؛ پیمان ناگسستنی مردم خمین با رهبر انقلاب

امتداد حماسه در ۲۱۳ شب؛ پیمان ناگسستنی مردم خمین با رهبر انقلاب

خمین- در این ویدئو پیمان ناگسستنی مردم خمین در دویست و سیزدهمین شب حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6963047

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