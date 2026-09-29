رزمایش صنعت آب و برق شمال غرب کلید خورد؛ تمرین ۲۴ اکیپ عملیاتی ۶ استان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رستگاری سه شنبه شب در در مراسم افتتاحیه رزمایش صنعت آب و برق شمال غرب کشور دو روزه در ارومیه اظهار کرد: این رزمایش با هدف ارتقای توان پاسخگویی و تداوم خدمترسانی در شرایط اضطراری برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری این رزمایش در روزهای هفتم و هشتم مهرماه در آذربایجان غربی، اظهار کرد: استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان و زنجان در این رزمایش که به میزبانی آذربایجان غربی برگزار میشود، حضور دارند.
وی افزود: در این رزمایش ۲۴ اکیپ عملیاتی از شرکتهای صنعت آب و برق به مأموریتهای محوله اعزام میشوند و سناریوهای عملیاتی پیشبینیشده را در شرایط شبیهسازیشده تمرین میکنند.
رستگاری ادامه داد: نتایج این رزمایش و پایشهای انجامشده ثبت و ضبط خواهد شد تا از دادههای بهدستآمده برای ارتقای توان پاسخگویی و آمادگی مجموعه صنعت آب و برق در شرایط بحرانی احتمالی استفاده شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با بیان اینکه سناریوهای مختلفی از جمله قطع شبکه، بررسی خطوط انتقال و تأسیسات کلیدی در این رزمایش شبیهسازی شده است؛ تصریح کرد: این رزمایش دو ویژگی مهم دارد که یک ویژگی مهم این رویداد، چرخه کامل "اعلام حادثه، تجهیزات، حضور در عملیات و برگشتپذیری به حالت اولیه است.
وی گفت: دومین ویژگی هم حضور تمامی دستگاه های خدماترسان از جمله هلالاحمر، اورژانس، مدیریت بحران، راهداری و پلیس، وجه تمایز این رزمایش است که به ما در تقویت هماهنگی بینبخشی و صبر و حوصله تیمها در مدیریت حوادث واقعی کمک شایانی خواهد کرد.
هدف رزمایش پایش توان عملیاتی نیروها و سنجش نقاط قوت و ضعف در بحرانها
مدیرعامل شرکت برق آذربایجان غربی نیز در این رزمایش هدف از برگزاری را پایش توان عملیاتی نیروها و سنجش نقاط قوت و ضعف در بحرانها اعلام کرد و گفت: با اجرای این رزمایش طی دو روز اکیپهای عملیاتی شرکت برق شش استان به مناطق تعریف شده اعزام می شوند و در چهار ساعت ضمن بررسی بحران ایجاد شده نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.
طاهر کیامهر برگزاری این رزمایش را فرصتی مغتنم برای هم افزایی با استانهای شمال غرب دانست و افزود: می توان با هم افزایی ایجاد شده طی این دو روز، از ظرفیت سایر استانهای معین در شرایط بحرانی احتمالی استفاده کرد.
وی با اشاره به حضور استانهای معین در این رزمایش گفت: نیروهای شرکت توزیع برق در مدت دو روز با همکاری استانهای معین، عملیاتهای پیشبینیشده را اجرا میکنند تا میزان توانمندی و سرعت عمل نیروها در شرایط بحرانی سنجیده شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ادامه داد: در یکی از سناریوهای این رزمایش، با فرض وقوع حادثه و آسیبدیدگی شبکه برق، ارزیابان عملکرد نیروها را از نظر صحت عملیات، زمان واکنش و مدت زمان بازیابی و پایدارسازی شبکه بررسی میکنند.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این رزمایش، ایجاد همافزایی و استفاده از ظرفیت استانهای معین برای مدیریت بحران است تا در صورت وقوع حادثه واقعی، با بهرهگیری از توان و ظرفیت این استانها بتوان شبکه برق را در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط پایدار بازگرداند.
کیامهر با تشریح یکی از سناریوهای عملیاتی رزمایش گفت: در این سناریو، یک خط فرضی برق به طول حدود ۱۷ کیلومتر دچار حادثه و از مدار خارج میشود و نیروهای عملیاتی باید نسبت به رفع مشکل و بازسازی شبکه اقدام کنند.
وی افزود: دو منطقه در خیابان سعدی و خیابان شهید احمدیروشن برای اجرای عملیات انتخاب شده و در این مناطق عملیات سیمکشی و بازسازی شبکه انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: مدت زمان اجرای این مانور چهار ساعت تعیین شده است و نیروهای عملیاتی باید تمام حجم عملیات پیشبینیشده را در این بازه زمانی انجام داده و شبکه را به شرایط پایدار بازگردانند.
ارتقای توان عملیاتی صنعت آب و برق با اجرای رزمایش تمرینی در شرایط بحرانی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی و سخنگوی پنجاه و یکمین رزمایش صنعت آب و برق در شمال غرب کشور، نیز گفت: رزمایش و مانور تمرینی عملیاتی سیل و طوفان، فردا، ۸ مهرماه، با دستور استاندار آذربایجان غربی آغاز میشود و اکیپهای عملیاتی صنعت آب و برق در ۱۲ نقطه مستقر خواهند شد که برای هر شرکت دو نقطه عملیاتی تعریف شده است.
مجتبی نجفی افزود: این اکیپها با حضور در نقاط تعیینشده، سناریوهای پیشبینیشده را اجرا کرده و توان عملیاتی مجموعهها در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقای توان عملیاتی و فراهمکردن زمینه جذب اعتبارات برای آمادگی بیشتر در شرایط بحرانی عنوان کرد و گفت: تقویت ناوگان و تجهیزات از محورهای مهم این رزمایش است.
وی ادامه داد: در همین راستا و از محل اعتبارات عمرانی در دوران جنگ، اقداماتی برای تجهیز امکانات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام شده که از جمله آن میتوان به تأمین بیل مکانیکی، ژنراتور و تقویت ناوگان آبرسانی اشاره کرد.
نجفی گفت: در این رزمایش، تیمهای شرکتهای آب و فاضلاب، آب منطقهای، برق منطقهای و شرکتهای توزیع نیروی برق استانهای شمالغرب کشور حضور دارند و افتتاحیه رزمایش امروز برگزار شد و عملیات اصلی نیز فردا، هشتم مهرماه، با حضور تمامی تیمها اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به حضور ۲۴ اکیپ عملیاتی در این رزمایش گفت: برای اجرای عملیات، ۱۲ مقر عملیاتی شناسایی شده و تیمها از ساعت ۸ صبح فردا با دستور استاندار آذربایجانغربی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی ادامه داد: برای هر یک از شرکتهای حاضر در رزمایش، سناریوی عملیاتی مشخصی تعریف شده است که بر اساس آن، شرکت آب و فاضلاب تجهیز و وارد مدار کردن دو حلقه چاه شماره ۴۳ و ۳۱ شهر ارومیه را در دستور کار دارد.
وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق نیز رفع دو حادثه فرضی در خیابانهای سعدی و احمدیروشن را بهصورت عملیاتی اجرا خواهد کرد. همچنین برای شرکت برق منطقهای، رفع حادثه در خط پست منطقه سیلوانا پیشبینی شده که عملیات آن باید در مدت چهار ساعت به پایان برسد.
نجفی گفت: شرکت آب منطقهای نیز رفع یک حادثه در مسیر ۱۷ کیلومتری خط انتقال را در برنامه دارد و تلاش میشود تمامی سناریوهای پیشبینیشده با استفاده از تجربیات رزمایشها و مانورهای گذشته با موفقیت اجرا و ثبت شود.
وی افزود: طی برنامههای گذشته، شرکتها اقدام به تجهیز ناوگان خود به دیزلژنراتورها، تجهیزات حملونقل، تانکرهای آبرسانی، خودروهای عملیاتی، بیل مکانیکی و سایر تجهیزات مورد نیاز کردهاند و این تجهیزات در اختیار تیمهای عملیاتی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی گفت: ناوگان عملیاتی شرکتها از ساعت ۶:۳۰ صبح در محل شرکت آب منطقهای مستقر خواهند شد و پس از استقرار کامل تیمها، عملیات رزمایش آغاز میشود.
وی با اشاره به نحوه مدیریت عملیات اظهار کرد: برای هر شرکت دو سناریوی عملیاتی مشخص شده و ستاد فرماندهی رزمایش نیز بر روند اجرای عملیات نظارت خواهد داشت. پس از صدور فرمان استاندار، عملیات از ساعت ۸ صبح بهصورت همزمان آغاز شده و مدیریت آن به شکل آنلاین و از طریق ارتباط تصویری در ستاد فرماندهی انجام خواهد شد.
نجفی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود عملیات رزمایش تا ساعت ۱۲ ظهر به پایان برسد و نتایج اجرای سناریوها برای ارزیابی میزان آمادگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف تیمهای عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد
رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمالغرب کشور
رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمالغرب کشور با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی بیناستانی و تقویت توان واکنش در شرایط اضطراری، به میزبانی استان آذربایجانغربی در ارومیه در حال برگزاری است.
در این رزمایش که روزهای ۷ و ۸ مهربرگزار می شود، ۲۴ تیم عملیاتی از استانهای گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و آذربایجان غربی مشارکت خواهند داشت، تیمهای حاضر، سناریوهای عملیاتی پیشبینیشده متناسب با حوزههای تخصصی صنعت آب و برق و مأموریتهای محوله را تمرین خواهند کرد.
این رزمایش با محوریت برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، افزایش آمادگی نیروهای تخصصی، تقویت هماهنگی و تعامل میان شرکتهای صنعت آب و برق استانهای منطقه شمالغرب و ارتقای توان پاسخگویی و تداوم خدماترسانی در شرایط اضطراری برگزار میشود.
در جریان این رویداد، ظرفیتهای عملیاتی و تخصصی تیمهای شرکتکننده در حوزههای مرتبط با صنعت آب و برق مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفته و هماهنگی بین مجموعههای حاضر برای مدیریت شرایط اضطراری و استمرار خدمات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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