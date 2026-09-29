به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون شامگاه سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در یاسوج با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید پیشنهادهای مشخص و هدفمند تقنینی و نظارتی خود را به مجلس ارائه دهد تا به جای طرح ده‌ها موضوع پراکنده، چند مسئله اصلی در دستور کار قرار گیرد و برای حل آنها اقدام شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برای کمک به بخش خصوصی آمادگی دارند و اگر پیشنهادها متمرکز و مشخص باشند، می‌توان در مدت کوتاهی آنها را پیگیری و به نتیجه رساند.

وی با انتقاد از برخی نگاه‌های فرهنگی نسبت به سرمایه‌گذاران گفت: در برخی کشورها نمایندگان و مسئولان برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند و حتی از آنها می‌خواهند پروژه‌های بیشتری در کشورشان اجرا کنند، اما در ایران گاهی حمایت از یک سرمایه‌گذار داخلی به مسئله‌ای حساس تبدیل می‌شود.

تاجگردون با اشاره به ضرورت تغییر این نگاه تصریح کرد: اگر من دست یک سرمایه‌گذار را بگیرم و به یک بانک ببرم، گاهی این‌گونه تلقی می‌شود که کار خلافی انجام داده‌ام، در حالی که باید از سرمایه‌گذاری و تولید ثروت حمایت شود.

سرمایه‌گذار باید با سرمایه و توان اقتصادی وارد استان شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت پذیرش اجتماعی سرمایه‌گذاران اظهار کرد: برخی می‌پرسند چرا سرمایه‌گذار با خودرو لوکس وارد می‌شود؛ من می‌گویم اگر سرمایه‌گذار با پراید بیاید باید به او شک کرد.

وی افزود: سرمایه‌گذار باید توان اقتصادی داشته باشد و از بهترین امکانات استفاده کند؛ کسی که نتواند برای زندگی خودش ثروت ایجاد و آن را مدیریت کند، چگونه می‌تواند برای یک منطقه محروم تولید ثروت کند؟

تاجگردون با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نیست، گفت: انباشت سرمایه توسط انسان‌های فقیر اتفاق نمی‌افتد؛ باید ثروتمندان و صاحبان سرمایه وارد میدان شوند و سرمایه‌گذاری کنند تا قشر ضعیف جامعه نیز از آثار و منافع این سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود.

۶۰۰ هزار بشکه نفت؛ اما سهم پایین اقتصاد محلی

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با اشاره به ضرورت افزایش درآمد سرانه مردم استان بیان کرد: مهم‌ترین مسئله ما افزایش درآمد سرانه است.

وی ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند، اما نفت نتوانسته به جز برای بخشی از شاغلان این صنعت، اثر ملموسی بر زندگی عمومی مردم داشته باشد.

تاجگردون تأکید کرد: تا زمانی که سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت شکل نگیرد، این ثروت نمی‌تواند به صورت مؤثر با اقتصاد محلی درهم‌آمیخته شود و اثر آن در زندگی مردم دیده نخواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: به تازگی هفت نقطه اکتشافی جدید در حوزه فسفات شناسایی شده که رگه‌های فلورفسفات موجود در آنها حتی از پیش‌بینی‌های اولیه غنی‌تر است و می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول اقتصادی در استان باشد.

تاجگردون همچنین با اشاره به ظرفیت منابع آب استان افزود: در سال ۱۳۷۷ مدیران یزد که به استان آمده بودند، از حجم بالای آب‌های روان و مهار نشدن این ظرفیت شگفت‌زده شده بودند؛ بنابراین آب نیز یکی از ظرفیت‌هایی است که باید در مسیر توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

مردم استان مانع سرمایه‌گذاری نیستند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ظرفیت اجتماعی استان برای پذیرش سرمایه‌گذاری بیان کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد در بسیاری از موارد نه تنها مانع سرمایه‌گذار نیستند، بلکه از حضور سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنند.

وی به اجرای یک طرح کشاورزی هزار و ۵۰۰ هکتاری نخلستان اشاره کرد و گفت: مدیران شرکت ماهان اعلام کرده‌اند که در برخی استان‌ها برای اجرای طرح‌های مشابه با مقاومت‌های جدی محلی مواجه شده‌اند، اما در این استان عشایر و مردم محلی از سرمایه‌گذار استقبال کرده و حتی برای حضور او گوسفند قربانی کرده‌اند و زمین‌های خود را در اختیار طرح قرار داده‌اند.

تاجگردون افزود: این رفتار نشان می‌دهد که در این منطقه هم امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد و هم مردم تشنه توسعه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی هستند.

اجرای چندین کلان‌پروژه در گچساران و باشت

وی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در دولت چهاردهم اظهار کرد: به واسطه مدیریت استاندار و تیم اجرایی استان، طی دو سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ ک

لان‌پروژه چند صد میلیون دلاری در حوزه انتخابیه گچساران و باشت وارد مرحله عملیات خاکی و اجرایی شده است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس این روند را یک اتفاق مهم در حوزه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: باید این مسیر در سایر بخش‌های استان نیز تقویت شود تا ظرفیت‌های موجود به ثروت و درآمد پایدار برای مردم تبدیل شود.

تأکید بر حمایت ویژه از اتاق بازرگانی یاسوج

تاجگردون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد اتاق بازرگانی یاسوج و خدمات رئیس سابق این اتاق اظهار کرد: باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای پیگیری مسائل بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری بیشتر استفاده شود.

وی خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درآمد سرانه این اتاق حتی از درآمد سرانه مردم استان نیز پایین‌تر است و انتظار داریم تیم جدید اتاق بازرگانی یاسوج به ریاست آقای قبادی که زحمات زیادی می‌کشند، مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

تاجگردون تأکید کرد: کهگیلویه و بویراحمد برای جبران فاصله خود با میانگین کشور، بیش از هر چیز به تراکم سرمایه، حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایین‌دستی نیاز دارد.