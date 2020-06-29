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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۱

معاون اجتماعی انتظامی فارس خبر داد:

سوختن پسماندهای کشاورزی دلیل آتش سوزی در محور مرودشت بود

سوختن پسماندهای کشاورزی دلیل آتش سوزی در محور مرودشت بود

شیراز - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: سقوط بالگرد در فارس«محدوده شیراز-مرودشت» صحت ندارد و آتش سوزی به دلیل سوختن پسماندهای کشاورزی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت اجتماعی انتظامی فارس، سرهنگ کاووس محمدی، گفت: ظهر امروز در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر سقوط بالگرد در محدوده "مرودشت-شیراز"، بررسی موضوع سریعاً در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بلافاصله مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که سقوط بالگرد صحت ندارد و دود حاصل از آتش سوزی به دلیل سوختن کاه و کلش کشاورزی بوده است.

معاون اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد هیچ بالگردی از فرودگاه شیراز و دیگر فرودگاه‌های استان برنخاسته که سقوط کرده باشد، گفت: پلیس با شایعه سازان فضای مجازی برابر قانون به شدت برخورد می‌کند.

کد مطلب 4961395

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