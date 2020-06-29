خطر انتقال ویروس کرونا در چه شرایطی تصاعدی بالا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در تجمعات، اظهار داشت: در کلانشهر تهران مراکز تجمع متناسب با ترددها و حضور فیزیکی افراد قابلیت تعریف دارد.

وی با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا درناوگان حمل و نقل عمومی، افزود: مشخصاً بیشترین بخش تجمعی در شهر تهران مربوط به مترو و به طور کلی ناوگان حمل و نقل عمومی می شود.

زالی، مراکز خرید، فروشگاه های بزرگ، ادارات و مراکزی که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند را از دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان کرد: به طور کلی شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط می تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه طبق آخرین مطالعات جهانی استفاده از ماسک می تواند به شکل قابل توجهی از انتقال کرونا بکاهد، گفت: آمار بیانگر این مطلب است که استفاده از ماسک می تواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی تلقی می شوند، توضیح داد: در این باره هنوز اجماع جهانی وجود ندارد، در برخی کشورها بر اساس شیوه نامه عدد ۳، برخی ۵ و در برخی کشورها این عدد به سقف ۲۰ نفر نیز می رسد.

زالی با بیان اینکه در کشور ما با کمک از اساتید همه گیر شناسی می توانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی دست یابیم تاکید کرد: این عدد درمورد فضاهایی که شرایط مواج دارند، تجمعات خطر آفرین حدود ۲۰ نفر است. البته، در برخی کشورها با توجه به شرایط بحرانی این عدد به صورت سختگیرانه تر اعمال می شود و به عدد سه نفر نیز می رسد.