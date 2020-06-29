هدف اسرائیل الحاق همه کرانه باختری است نه بخشی از آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، احمد مجدلانی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین گفت: آمریکا به اسرائیل برای الحاق کرانه باختری چراغ سبز داده است.

وی افزود: مواضع مقامات آمریکایی درباره الحاق کرانه باختری و دره رود اردن، تلاشی برای فریب دنیا و فلسطینی هاست و آنها به گونه ای رفتار می کنند که گویا در این موضوع دخالتی ندارند در حالی که این بخشی از معامله قرن است.

گفتنی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفته بود: موضوع الحاق کرانه باختری به خود اسرائیل مربوط است.

مجدلانی تاکید کرد: این حرفهای پمپئو مفهومش این است که آمریکا حامی تصمیمات اسرائیل است.

این عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین اعلام کرد: طرح الحاق کرانه باختری شامل الحاق کل کرانه باختری است نه بخشی از آن. هر گونه تصمیم به الحاق خواه جزیی باشد یا مرحله ای یا کلی یا به تعویق بیافتد، برای ما مفهومش ضمیمه و الحاق است.

مجدلانی گفت: سیاست نخست وزیر کنونی اسرائیل در راستای بلعیدن بخش زیادی از اراضی فلسطینی است.