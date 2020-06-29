عمر مفید پل ۶۰ ساله «ماشلک» سپری شده است

علی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل قدیمی ترافیکی در پل ماشلک نوشهر، اظهار کرد: پل ماشلک یکی از محورهای مواصلاتی اصلی و به عبارتی شاهراه ورود و خروج به فضای شهری نوشهر محسوب می‌شود همواره به علت کم عرض بودن دچار گره ترافیکی می‌شود.

وی افزود: تردد خودروهای عبوری و نیز شهروندان در این مسیر با مشکلات خاص خودش رو به رو بود که این موضوع در ایام تعطیلات نوروز و تابستان به شکل بسیار در هم تنیده به اوج خودش می‌رسید و آثار روحی و روانی همراه با منظره نامطلوبی را به وجود می‌آورد.

وی تصریح کرد: اکنون که بیش از ۶۰ سال از احداث پل ماشلک می‌گذرد و عمر مفید خودش را از دست داده با احداث پل جدید این گره و معضل ترافیکی باز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همچنین شهرداری نوشهر با مصوبه شورای اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار ۲۴ میلیارد تومانی یک پل جدید متناسب و همگون با مبلمان شهری، گردشگری و معماری منطقه احداث کند، گفت: با احداث پل جدید روند تسریع در رفت و آمدها و نیز فرایندهای اقتصادی پیرامون مغازه‌داران در طول مسیر به طور جدی و قابل توجهی تسهیل خواهد شد و همگان شاهد اثرات بسیار مثبت توسعه‌ای خواهند بود.