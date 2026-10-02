به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن روز روستا و عشایر، از کمبود امکانات در روستاهای شهرستان شاهرود انتقاد کرد.

وی افزود: نمی‌گوییم روستاها باید شبیه شهرها باشند، اما نباید شرایط به گونه‌ای باشد که روستاییان برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات و امکانات مجبور به مراجعه به شهرها شوند.

امام جمعه شاهرود با انتقاد از کمبود امکانات در روستاهای شهرستان، گفت: زمانی می‌توانیم شهر قوی داشته باشیم که روستای ما نیز قوی باشد؛ بنابراین مسئولان نباید امکانات درمانی، رفاهی، فرهنگی و سایر خدمات را تنها در شهرها متمرکز کنند.

امینی با بیان اینکه تمرکز امکانات در شهرها به صلاح نیست، اظهار کرد: اگر امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و ورزشی تنها در شهرها متمرکز شود، مردم روستاها به سمت شهرها مهاجرت می‌کنند و روستاها از تولید، دامداری و ظرفیت‌های اقتصادی خود خالی می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به روستاها و عشایر، افزود: روستا باید از امکانات مورد نیاز مردم برخوردار باشد تا حداقل‌های زندگی برای ساکنان آن تأمین شود.

نیروی انتظامی در کنار مردم و حافظ امنیت است

امام جمعه شاهرود در ادامه با اشاره به هفته نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی همواره در کنار مردم بوده و در جنگ تحمیلی اخیر نیز آسیب‌های فراوانی متحمل شده و شهداء و جانبازان زیادی تقدیم کرده است که این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

امینی همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و رمضان، بیان کرد: ناتوانی دشمن در حفاظت از برخی پایگاه‌های خود امروز به موضوعی در محافل جهانی تبدیل شده و انتقادات فراوانی را برای سران استکبار به دنبال داشته است؛ موضوعی که از اقتدار نظامی نیروهای مسلح ایران حکایت دارد.

وی با بیان اینکه انسجام و همدلی مثال‌زدنی میان آحاد مردم و نیروهای مسلح وجود دارد، افزود: بلافاصله پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی شاهد بودیم که ساختار کشور انسجام و ماندگاری خود را حفظ کرد و نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.