کاهش نخیلات خوزستان زنگ خطر برای کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی ظهر امروز جمعه در نشست بررسی صادرات خرما و شیلات که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع ۶ میلیون اصله نخل خوزستان، تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله باقی مانده است.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: برای جبران این کاهش و توسعه دوباره نخلستان‌های استان، دو کمیته عملیاتی و اجرایی با محوریت مسائل نخیلات و شیلات تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این کمیته‌ها با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی استان، کشت و صنعت نیشکر، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، اتاق بازرگانی، مجموعه‌های تحقیقاتی و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های آب و خاک، شیلات و باغبانی فعالیت خواهند کرد.

فلسفی بیان کرد: کمیته‌های تشکیل‌شده موظف هستند کار خود را برای ساماندهی وضعیت نخیلات استان آغاز کرده و طرح‌ها و پیشنهادهای مشخصی برای احیا و توسعه نخلستان‌های خوزستان ارائه دهند.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌ شده با سازمان منابع طبیعی گفت: این سازمان آمادگی خود را برای لحاظ کردن نخلستان‌های خوزستان در قالب طرح کاشت یک میلیارد درخت اعلام کرده است.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شده با استفاده از ظرفیت این طرح، تعداد نخیلات خوزستان در یک بازه زمانی مشخص به ۶ میلیون اصله و حتی بیشتر افزایش یابد.

وی تأمین آب پایدار را از دیگر موضوعات مهم در توسعه نخلستان‌ها و فعالیت‌های شیلاتی عنوان کرد و گفت: در کنار تأمین آب، مسائل و چالش‌های صادرات و بازار نیز باید در طول زنجیره تولید مورد توجه قرار گیرد.

فلسفی با اشاره به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها، کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد کشور و تأمین‌کننده امنیت غذایی، نقش کلیدی دارد.

وی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است که بخش عمده آن باید توسط بخش کشاورزی تأمین شود.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بر پایه امنیت غذایی و کشاورزی شکل می‌گیرد و رشد این بخش می‌تواند به توسعه سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع، پتروشیمی، نفت، حمل‌ونقل، بازرگانی و خدمات منجر شود؛ بنابراین امنیت غذایی، پایه و اساس اقتصاد کشور است.