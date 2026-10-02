پیشنهاد امام جمعه برای نام گذاری۱۵ مهر به نام عشایر و جعفرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام یاسر باقری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: روز روستا و عشایر را در پیش داریم در همین زمینه پیشنهاد می‌کنم ۱۵ مهرماه هر سال به نام روز عشایر و جعفرآباد نام‌گذاری شود.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی افزود: این هفته‌ها جنبه نمادین دارد و برای توجه و تمرکز بیشتر است؛ وگرنه نهادی مانند نیروی انتظامی را نمی‌توان در یک هفته خاص خلاصه کرد. تمامی ایام، ایام نیروی انتظامی و تمامی هفته‌ها، هفته نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی ظهور و بروز عملی و میدانی قوانین محبوس و زندانی در کتاب‌هاست.

امام جمعه جعفرآباد ادامه داد: البته بخشی از قوانین مربوط به برخورد با مجرمان و متخلفان است؛ ولی قوانین ابعاد دیگری نیز دارند؛ مثلاً تأمین نظم و امنیت و ساماندهی امور که شاید حتی به مرحله وقوع جرم نرسیده باشد، اما اگر رعایت نشود و این نظم و انضباط توسط نیروی انتظامی ایجاد نگردد، اخلال در زندگی اجتماعی پدید می‌آید. لذا ابعاد وظایف نیروی انتظامی متعدد و متکثر است.

وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه باید همه توجه داشته باشیم تأمین امنیت یک مسئله استقلالی نیست، بلکه مقوله‌ای مشارکتی است و همه ما باید در این زمینه مشارکت داشته باشیم. نحوه مشارکت را پیش‌تر اشاره کرده‌ایم: خودآگاهی، خودایمنی، هوشیاری و گزارش‌دهی دقیق؛ استفاده از ابزار و امکانات به‌روز، از جمله دوربین‌ها، جی‌پی‌اس‌ها و برخی حسگرها؛ همه این‌ها به تأمین امنیت و نیروی انتظامی کمک می‌کند.

امام جمعه جعفرآباد در پایان اظهار کرد: یک ساختمان قدیمی حدود ۵۰ ساله با تعداد محدودی کادر و سرباز، مسئول تأمین امنیت بخشی با ۳۰ هزار نفر جمعیت است؛ یعنی اگر درِ یک پاسگاه بسته شود، ۳۰ هزار نفر باید درگیر تأمین امنیت شوند. ببینید ما تا چه اندازه درگیر تأمین امنیت می‌شویم.