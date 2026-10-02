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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

مردم عراق اجازه سلطه‌گری قدرت‌ها بر سرنوشتشان را ندهند

مردم عراق اجازه سلطه‌گری قدرت‌ها بر سرنوشتشان را ندهند

کرمانشاه- امام جمعه پاوه با اشاره به تحولات عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، بر حفظ وحدت مردم عراق و جلوگیری از بازگشت قدرت‌های خارجی به صحنه سیاسی این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه، با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق اظهار کرد: آمریکا پس از ۲۴ سال حضور نظامی، آخرین نیروهای خود را از این کشور خارج کرده و مردم عراق باید از تجربه سال‌های گذشته درس بگیرند.

وی افزود: آمریکا با ادعای سرنگونی صدام حسین وارد عراق شد، اما در سال‌های حضور نیروهای این کشور، عراق با جنگ، کشتار، ناامنی، آوارگی و مشکلات متعدد مواجه شد و هزینه سنگینی را متحمل شد.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: حضور قدرت‌های خارجی نتوانست مشکلات عراق را برطرف کند و به باور وی، در بسیاری از زمینه‌ها بر مشکلات این کشور افزود؛ بنابراین مردم عراق باید با حفظ وحدت و برادری، اداره کشور خود را در دست داشته باشند.

ماموستا قادری تأکید کرد: مردم عراق، اعم از شیعه، سنی و کرد، نباید بار دیگر اجازه دهند قدرت‌های سلطه‌گر بر سرنوشت کشورشان حاکم شوند و باید با وحدت، محبت و برادری مسیر آینده عراق را تعیین کنند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و منطقه گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در پیش است و در حالی که ترامپ از صلح سخن می‌گوید، سیاست فشار و محاصره نیز دنبال می‌شود؛ از این رو باید برای آرامش و ثبات منطقه دعا و تلاش کرد.

امام جمعه پاوه همچنین بر ضرورت صبر و هوشیاری در برابر تحولات منطقه تأکید کرد و افزود: جامعه در شرایطی قرار دارد که باید با صبر، توکل و هوشیاری، مسائل و مشکلات را پشت سر بگذارد.

ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مکاتبه سازمان دامپزشکی کشور درباره ذبح و عرضه گوشت اسب، الاغ و قاطر اظهار کرد: صدور چنین مکاتبه‌ای با توجه به بازتاب آن در جامعه، موجب رنجش خاطر مردم شده و با شأن جامعه اسلامی سازگار نیست.

وی گفت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید هنگام تصمیم‌گیری و مکاتبه، علاوه بر ضوابط اداری، به مسائل شرعی، فرهنگی و حساسیت‌های جامعه نیز توجه داشته باشند و از اقداماتی که موجب نگرانی و رنجش مردم می‌شود، پرهیز کنند.

امام جمعه پاوه با اشاره به گفت‌وگوی خود با رئیس دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: ابتدا گفته شد این مکاتبه مربوط به مناطقی از اهل سنت بوده که چنین درخواستی داشته‌اند، اما چنین نسبتی نیز نباید بدون دلیل به جامعه اهل سنت داده شود و موجب نگرانی آنان شود.

ماموستا قادری ادامه داد: در توضیح دیگری، موضوع صادرات گوشت این حیوانات مطرح شد که به گفته وی، این توجیه نیز برای افکار عمومی قابل قبول نیست و مسئولان باید در این زمینه دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند.

وی با اشاره به حضور مردم کرمانشاه در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه رزمایش «جان‌فدای کرمانشاه»، خاطرنشان کرد: مردم استان در مقاطع مختلف با اخلاص و فداکاری برای دفاع از کشور و نظام در صحنه حاضر بوده‌اند و شایسته نیست با تصمیمات نادرست یا اقداماتی که موجب رنجش آنان می‌شود، مواجه شوند.

امام جمعه پاوه تأکید کرد: مردم کرمانشاه شایسته احترام، تکریم و تصمیمات صحیح، سنجیده و عقلایی هستند و مسئولان باید مطالبات و حساسیت‌های جامعه را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه رانندگی اخیر در محور همدان ـ ساوه که به جان‌باختن ۱۲ نفر و مصدومیت دو نفر منجر شد، این حادثه را به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت و برای مصدومان آرزوی سلامتی کرد.

وی افزود: مردم جوانرود، کرمانشاه، روانسر، کنگاور، اسلام‌آباد غرب و دیگر مناطق استان متعلق به یک خانواده هستند و رنج و مصیبت هر یک از این مناطق، موجب ناراحتی دیگر مردم استان نیز می‌شود.

امام جمعه پاوه در بخش دینی خطبه‌ها با اشاره به آیه ۴۵ سوره مبارکه انفال اظهار کرد: خداوند در این آیه مؤمنان را هنگام مواجهه با دشمن به ثبات، استقامت، یاد خدا و توکل بر او دعوت کرده است و جامعه امروز نیز برای عبور از مشکلات به همین ویژگی‌ها نیاز دارد.

ماموستا قادری با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی، بیکاری جوانان، اختلاف میان برخی مسئولان، فضای مجازی و چالش‌های ناشی از فناوری‌های جدید گفت: انسان امروز با مسائل و فتنه‌های متعددی مواجه است و برای عبور از این شرایط باید صبر، هوشیاری و توکل بر خداوند را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: اصلاح جامعه مسئولیت یک گروه خاص نیست و هر فرد باید متناسب با توانایی و جایگاه خود برای دعوت به نیکی و دور کردن جامعه از بدی‌ها تلاش کند.

امام جمعه پاوه افزود: مسئولان، معلمان، اصناف، بازاریان و افرادی که از توانایی زبانی، قلمی، مالی یا اجتماعی برخوردارند، باید در حد توان خود در مسیر اصلاح جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

ماموستا قادری همچنین با اشاره به سخنی منسوب به حضرت بلال حبشی (رض) درباره دغدغه‌های انسان گفت: تأمین معاش خانواده، مسئولیت در برابر خداوند، وسوسه‌های شیطان و مرگ از جمله دغدغه‌هایی هستند که انسان در طول زندگی با آنها مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: انسان مؤمن باید میان این دغدغه‌ها، وظایف خود در برابر خانواده، خداوند و جامعه را به‌درستی انجام دهد و با توکل بر خداوند مسیر صحیح زندگی را انتخاب کند.

امام جمعه پاوه در پایان با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، از نیروهای انتظامی به عنوان نیروهایی مخلص و خدمتگزار یاد کرد و برای آنان آرزوی موفقیت و سربلندی داشت.

ماموستا قادری بار دیگر بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مردمی که در مقاطع مختلف با اخلاص و فداکاری در صحنه حضور داشته‌اند، شایسته احترام، تکریم و تصمیمات صحیح و عقلایی هستند.

کد مطلب 6965439

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