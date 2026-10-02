به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه، با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق اظهار کرد: آمریکا پس از ۲۴ سال حضور نظامی، آخرین نیروهای خود را از این کشور خارج کرده و مردم عراق باید از تجربه سال‌های گذشته درس بگیرند.

وی افزود: آمریکا با ادعای سرنگونی صدام حسین وارد عراق شد، اما در سال‌های حضور نیروهای این کشور، عراق با جنگ، کشتار، ناامنی، آوارگی و مشکلات متعدد مواجه شد و هزینه سنگینی را متحمل شد.

امام جمعه پاوه تصریح کرد: حضور قدرت‌های خارجی نتوانست مشکلات عراق را برطرف کند و به باور وی، در بسیاری از زمینه‌ها بر مشکلات این کشور افزود؛ بنابراین مردم عراق باید با حفظ وحدت و برادری، اداره کشور خود را در دست داشته باشند.

ماموستا قادری تأکید کرد: مردم عراق، اعم از شیعه، سنی و کرد، نباید بار دیگر اجازه دهند قدرت‌های سلطه‌گر بر سرنوشت کشورشان حاکم شوند و باید با وحدت، محبت و برادری مسیر آینده عراق را تعیین کنند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و منطقه گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در پیش است و در حالی که ترامپ از صلح سخن می‌گوید، سیاست فشار و محاصره نیز دنبال می‌شود؛ از این رو باید برای آرامش و ثبات منطقه دعا و تلاش کرد.

امام جمعه پاوه همچنین بر ضرورت صبر و هوشیاری در برابر تحولات منطقه تأکید کرد و افزود: جامعه در شرایطی قرار دارد که باید با صبر، توکل و هوشیاری، مسائل و مشکلات را پشت سر بگذارد.

ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مکاتبه سازمان دامپزشکی کشور درباره ذبح و عرضه گوشت اسب، الاغ و قاطر اظهار کرد: صدور چنین مکاتبه‌ای با توجه به بازتاب آن در جامعه، موجب رنجش خاطر مردم شده و با شأن جامعه اسلامی سازگار نیست.

وی گفت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید هنگام تصمیم‌گیری و مکاتبه، علاوه بر ضوابط اداری، به مسائل شرعی، فرهنگی و حساسیت‌های جامعه نیز توجه داشته باشند و از اقداماتی که موجب نگرانی و رنجش مردم می‌شود، پرهیز کنند.

امام جمعه پاوه با اشاره به گفت‌وگوی خود با رئیس دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: ابتدا گفته شد این مکاتبه مربوط به مناطقی از اهل سنت بوده که چنین درخواستی داشته‌اند، اما چنین نسبتی نیز نباید بدون دلیل به جامعه اهل سنت داده شود و موجب نگرانی آنان شود.

ماموستا قادری ادامه داد: در توضیح دیگری، موضوع صادرات گوشت این حیوانات مطرح شد که به گفته وی، این توجیه نیز برای افکار عمومی قابل قبول نیست و مسئولان باید در این زمینه دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند.

وی با اشاره به حضور مردم کرمانشاه در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه رزمایش «جان‌فدای کرمانشاه»، خاطرنشان کرد: مردم استان در مقاطع مختلف با اخلاص و فداکاری برای دفاع از کشور و نظام در صحنه حاضر بوده‌اند و شایسته نیست با تصمیمات نادرست یا اقداماتی که موجب رنجش آنان می‌شود، مواجه شوند.

امام جمعه پاوه تأکید کرد: مردم کرمانشاه شایسته احترام، تکریم و تصمیمات صحیح، سنجیده و عقلایی هستند و مسئولان باید مطالبات و حساسیت‌های جامعه را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه رانندگی اخیر در محور همدان ـ ساوه که به جان‌باختن ۱۲ نفر و مصدومیت دو نفر منجر شد، این حادثه را به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت و برای مصدومان آرزوی سلامتی کرد.

وی افزود: مردم جوانرود، کرمانشاه، روانسر، کنگاور، اسلام‌آباد غرب و دیگر مناطق استان متعلق به یک خانواده هستند و رنج و مصیبت هر یک از این مناطق، موجب ناراحتی دیگر مردم استان نیز می‌شود.

امام جمعه پاوه در بخش دینی خطبه‌ها با اشاره به آیه ۴۵ سوره مبارکه انفال اظهار کرد: خداوند در این آیه مؤمنان را هنگام مواجهه با دشمن به ثبات، استقامت، یاد خدا و توکل بر او دعوت کرده است و جامعه امروز نیز برای عبور از مشکلات به همین ویژگی‌ها نیاز دارد.

ماموستا قادری با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی، بیکاری جوانان، اختلاف میان برخی مسئولان، فضای مجازی و چالش‌های ناشی از فناوری‌های جدید گفت: انسان امروز با مسائل و فتنه‌های متعددی مواجه است و برای عبور از این شرایط باید صبر، هوشیاری و توکل بر خداوند را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: اصلاح جامعه مسئولیت یک گروه خاص نیست و هر فرد باید متناسب با توانایی و جایگاه خود برای دعوت به نیکی و دور کردن جامعه از بدی‌ها تلاش کند.

امام جمعه پاوه افزود: مسئولان، معلمان، اصناف، بازاریان و افرادی که از توانایی زبانی، قلمی، مالی یا اجتماعی برخوردارند، باید در حد توان خود در مسیر اصلاح جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

ماموستا قادری همچنین با اشاره به سخنی منسوب به حضرت بلال حبشی (رض) درباره دغدغه‌های انسان گفت: تأمین معاش خانواده، مسئولیت در برابر خداوند، وسوسه‌های شیطان و مرگ از جمله دغدغه‌هایی هستند که انسان در طول زندگی با آنها مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: انسان مؤمن باید میان این دغدغه‌ها، وظایف خود در برابر خانواده، خداوند و جامعه را به‌درستی انجام دهد و با توکل بر خداوند مسیر صحیح زندگی را انتخاب کند.

امام جمعه پاوه در پایان با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، از نیروهای انتظامی به عنوان نیروهایی مخلص و خدمتگزار یاد کرد و برای آنان آرزوی موفقیت و سربلندی داشت.

ماموستا قادری بار دیگر بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مردمی که در مقاطع مختلف با اخلاص و فداکاری در صحنه حضور داشته‌اند، شایسته احترام، تکریم و تصمیمات صحیح و عقلایی هستند.