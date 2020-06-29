کاهش قیمت انبه، موز و لیموترش در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد با اعلام اینکه البته این اختلاف قیمت در برخی محصولات به ۵۰ درصد نیز میرسد، افزود: این به معنای آن است که شهروندان با خرید از میادین میوه و تره بار، میتوانند به جای دو کیلوگرم میوهای که از سطح شهر میخرند، سه کیلوگرم از همان میوه را از میادین خریداری کنند.
بر اساس این گزارش، بر مبنای آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت هر کیلوگرم انبه با هزار تومان کاهش به ۲۸۵۰۰ تومان، لیموتُرش با هزار تومان کاهش به ۱۴,۵۰۰ تومان و موز با ۷۰۰ تومان کاهش به ۱۱۵۰۰ رسیده است.
گفتنی است، قیمت محصولات پرمصرفی همچون پیاز، خیار، گوجه فرنگی، انواع سبزی و هندوانه در میادین میوه و تره بار ثابت مانده است.
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