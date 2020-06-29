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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۴

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران خبر داد

کاهش قیمت انبه، موز و لیموترش در میادین میوه و تره بار

کاهش قیمت انبه، موز و لیموترش در میادین میوه و تره بار

راد گفت: تفاوت قیمت گروه محصولی میوه‌جات بر اساس تازه‌ترین نرخنامه محصولات این سازمان و مقایسه آن با نرخ‌های خرده فروشی‌ها به ۴۰ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد با اعلام اینکه البته این اختلاف قیمت در برخی محصولات به ۵۰ درصد نیز می‌رسد، افزود: این به معنای آن است که شهروندان با خرید از میادین میوه و تره بار، می‌توانند به جای دو کیلوگرم میوه‌ای که از سطح شهر می‌خرند، سه کیلوگرم از همان میوه را از میادین خریداری کنند.

بر اساس این گزارش، بر مبنای آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، قیمت هر کیلوگرم انبه با هزار تومان کاهش به ۲۸۵۰۰ تومان، لیموتُرش با هزار تومان کاهش به ۱۴,۵۰۰ تومان و موز با ۷۰۰ تومان کاهش به ۱۱۵۰۰ رسیده است.

گفتنی است، قیمت محصولات پرمصرفی همچون پیاز، خیار، گوجه فرنگی، انواع سبزی و هندوانه در میادین میوه و تره بار ثابت مانده است.

کد مطلب 4961480

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