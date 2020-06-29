به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن که روز دوشنبه در ناحیه شهری مهرگان برگزار شد، اظهار داشت: دولت در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد برنامه گسترده‌ای را شروع کرده که در طرح اقدام ملی ۸۰۰ هزار واحد پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که حدود ۸۰۰ هزار نفر واحد شرایط هستند و برآورد این است همین افراد در برنامه مشارکت کنند.

اسلامی گفت: ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان برای سالجاری پیش بینی شده است که با احتساب ۸۰۰ هزار واحد، احداث حدود یک میلیون واحد مسکونی، برنامه ریزی شده که بتدریج، اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها باید به مسکن داده شود و تا پایان سال آینده شاهد افتتاح طرح اقدام مسکن باشیم.

اسلامی بیان کرد: در مهرگان قزوین شروع طرح اقدام ملی با ۱۲۰۰ واحد مسکونی است که باید خانه‌های کیفی با معماری ایرانی و اسلامی ساخته شود و مردم استفاده کنند.

وی گفت: برای استان قزوین ۱۰ هزار سهمیه تعیین شده و پیش بینی می‌کنیم همین تعداد نیز ثبت نام کنند.

اسلامی افزود: تأمین تأسیسات زیربنایی مهم است و برای ساخت تصفیه خانه و شبکه راه دسترسی مهرگان با کمک استانداری اقدام خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در اجرای طرح سه جانبه برای تأمین زیرساخت‌ها در طرح اقدام ملی مسکن به صورت مشترک اقدام خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سریع‌تر تصفیه خانه از محل ارزش افزوده که ایجاد می‌شود ساخته شود.

اسلامی بیان کرد: تأمین سرانه‌ها مهم است آنچه پیش بینی شده مدرسه، مسجد و کلانتری و سایر موارد باید رعایت شود تا مردمی که در مهرگان زندگی می‌کنند در رفاه باشند سرانه تعریف شود تا مشکلی نداشته باشند.