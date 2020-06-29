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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۶

وزیر راه و شهرسازی:

یک میلیون واحد مسکونی برای نیازمندان و محرومان ساخته می‌شود

یک میلیون واحد مسکونی برای نیازمندان و محرومان ساخته می‌شود

قزوین- وزیر راه و شهرسازی گفت: با ساخت یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان و نیازمندان برای خانه دار شدن مردم اقدام کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن که روز دوشنبه در ناحیه شهری مهرگان برگزار شد، اظهار داشت: دولت در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد برنامه گسترده‌ای را شروع کرده که در طرح اقدام ملی ۸۰۰ هزار واحد پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که حدود ۸۰۰ هزار نفر واحد شرایط هستند و برآورد این است همین افراد در برنامه مشارکت کنند.

اسلامی گفت: ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان برای سالجاری پیش بینی شده است که با احتساب ۸۰۰ هزار واحد، احداث حدود یک میلیون واحد مسکونی، برنامه ریزی شده که بتدریج، اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها باید به مسکن داده شود و تا پایان سال آینده شاهد افتتاح طرح اقدام مسکن باشیم.

اسلامی بیان کرد: در مهرگان قزوین شروع طرح اقدام ملی با ۱۲۰۰ واحد مسکونی است که باید خانه‌های کیفی با معماری ایرانی و اسلامی ساخته شود و مردم استفاده کنند.

وی گفت: برای استان قزوین ۱۰ هزار سهمیه تعیین شده و پیش بینی می‌کنیم همین تعداد نیز ثبت نام کنند.

اسلامی افزود: تأمین تأسیسات زیربنایی مهم است و برای ساخت تصفیه خانه و شبکه راه دسترسی مهرگان با کمک استانداری اقدام خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در اجرای طرح سه جانبه برای تأمین زیرساخت‌ها در طرح اقدام ملی مسکن به صورت مشترک اقدام خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سریع‌تر تصفیه خانه از محل ارزش افزوده که ایجاد می‌شود ساخته شود.

اسلامی بیان کرد: تأمین سرانه‌ها مهم است آنچه پیش بینی شده مدرسه، مسجد و کلانتری و سایر موارد باید رعایت شود تا مردمی که در مهرگان زندگی می‌کنند در رفاه باشند سرانه تعریف شود تا مشکلی نداشته باشند.

کد مطلب 4961554

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