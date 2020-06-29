مناقصه بخشی از محور چاشم-دوآب در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا میقانی بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی و رسیدگی به مسائل و موارد پیرامون شهر شهمیرزاد به میزبانی شهرداری این شهر ضمن بیان اینکه محور چاشم - دوآب یکی از راههای ارتباطی که در صورت راهاندازی میتواند در راستای ارتقا و شکوفایی اقتصادی منطقه بسیار تأثیرگذار باشد، گفت: با همکاری، مساعدت و تلاش ویژه، تا پایان دولت تدبیر و امید میتوان شاهد راهاندازی محور چاشم-دو آب باشیم.
وی ضمن بیان اینکه مناقصه اجرای پل در بخشی از مسیر مذکور در حال انجام است، افزود: پسازآن نیز دو قطعه بعد و قبل پل توسط راهداری و حملونقل جادهای اصلاح خواهد شد.
فرماندار مهدیشهر بابیان اینکه اعتبار ارزشافزوده این شهر بر اساس نصف جمعیتی است که در فصول مناسب سال در این منطقه حاضر هستند، ابراز داشت: شهمیرزاد بهعنوان شهر بینالمللی گردشگری و جذاب برای مسافران و توریستها، در فصول ییلاقی و مناسب، میزبان بالغبر ۲۵ هزار نفر جمعیت است لذا این مهم میطلبد با سرریز جمعیت، ارائه خدمات به مسافران و گردشگران موردتوجه قرار گیرد.
کاهش بدهی شهرداری شهمیرزاد
شهردار شهمیرزاد نیز در این نشست بابیان اینکه بودجه شهرداری نسبت به سال گذشته بالغبر ۱۱۰ درصد افزایش پیداکرده است، تصریح کرد: یکی دیگر از دستاوردهای حاصله کاهش بدهیهای شهرداری شهمیرزاد از ۱۶ میلیارد تومان به پنج میلیارد تومان در حال حاضر است.
لقمانیان بابیان اینکه تمامی حقوق، مزایا و پرداختیهای کارکنان این مجموعه بهروز است اما کمبود نیرو یکی از مطالبات جدی مدیریت امور شهرداری شهمیرزاد به شمار میرود، افزود: حجم عملیات عمرانی در این شهرداری تاکنون بیش از ۳۷۰ درصد افزایش پیداکرده است.
وی تسریع تصویب طرح جامع شهمیرزاد را یکی دیگر از مطالبات مردمی برشمرد و اضافه کرد: کمربندی کلاه دوز یکی از پروژههای مطلوب بااعتباری بسیار بالا است که میبایست در راستای به ثمر رسیدن آن، توجه جدی به این طرح صورت گیرد.
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