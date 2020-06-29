اعتبارات در جای اصلی خود هزینه نشده است/ جلوگیری از هرز رفت منابع

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی و رسیدگی به مسائل و موارد پیرامون شهر شهمیرزاد به میزبانی شهرداری این شهر ضمن بیان اینکه امروز در برخی از موارد و طرح‌ها، اعتبارات در جایگاه اصلی خود هزینه نشده است، اظهار داشت: شاهد هرز رفت منابع و اعتبارات هستیم که باید برای توجه به آیندگان، از این مقوله جلوگیری شود.

وی بابیان اینکه وظایف مسئولان و نمایندگان، هرکدام به‌صورت مجزا تعریف‌شده است، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، باید دو نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت را همواره مدنظر داشته باشیم.

فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از طرح‌های شهری

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر با تأکید بر اینکه کوتاه‌مدت یعنی اینکه بتوانیم نیازمندی‌های شهری شهروندان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با شرایط موجود، برطرف سازیم، افزود: همه ما در حوزه حفظ و حراست از منابع و سرمایه‌های ملی، در برابر نسل آینده مسئولیم و در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها با نگاه استراتژیک، از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم.

گلرو با اشاره به اینکه مدیریت شهری و استانی باید بالباس کار در سطح شهر حاضر و با مردم در کوچه و خیابان از نزدیک به مراوده و گفتگو بپردازد، یادآور شد: حفظ و حراست از امنیت روح، روان و جسم مردم، باید به‌صورت جدی و اساسی در اجرای طرح‌های مدیریت شهری دیده شود.

وی با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی به‌منظور استفاده صحیح، کامل و بهینه مردم از امکانات و طرح‌های شهری بیان کرد: امروز در شرایط محدودیت منابع و تحریم‌های سخت اعمال‌شده قرار داریم و به این موضوعات اشرافیت کامل وجود دارد، اما به‌عنوان نماینده مردم باید عرض کنم، با تمامی این شرایط با یک سری اقدامات برخی از منابع فعلی ما هرز می‌رود که باید از این آسیب جلوگیری کنیم.

تقویت وجهه سنتی و توریست پذیر شهمیرزاد

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس بیان کرد: دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به‌منظور کفاف بودجه برای پیشبرد امور و اجرای طرح‌های عمرانی، باید تقویت شوند.

گلرو در ادامه بابیان اینکه باید در کنار تمامی مسائل و مباحث گردشگری بین‌المللی، وجهه سنتی و توریست‌پذیر شهر شهمیرزاد بیش‌ازپیش تقویت شود، ابراز کرد: طرح‌های شهری باید متناسب بافرهنگ و به‌منظور توسعه شهر به انجام برسد.