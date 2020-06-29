ظرفیت فومن در گردشگری مذهبی/روحیه معنویت گرایی در جامعه زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بهروزی فر امروز (دوشنبه) در مراسم بهره برداری از طرح آئینه کاری امامزاده عبدالله کلرم فومن با اشاره به اینکه این امامزاده ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری مذهبی را دارد، گفت: شهرستان فومن در حوزه گردشگری مذهبی ظرفیت‌ها مطلوبی دارد.

وی در ادامه با اشاره به وجود مناطق گردشگری در شهرستان فومن، افزود: فومن سالانه میزبان تعداد زیادی از مسافران داخلی و گردشگران خارجی است.

بهروزی فر با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت خیران در بهسازی فضای امامزادگان و بقاع متبرکه، ادامه داد: خوشبختانه هنوز روحیه معنویت گرایی در جامعه زنده و پویا است.

وجود امامزادگان مصداق شعائر الهی است

امام جمعه فومن نیز در ادامه این مراسم وجود بقاع متبرکه را امانتی برای یادآوری و توسل به ائمه اطهار در میان مردم عنوان و اظهار کرد: وجود امامزادگان در هر منطقه مصداق شعائر الهی است.

حجت الاسلام سید حسن صفوی با اشاره به وجود امامزادگان و بقاع متبرکه فراوان در استان گیلان، آن را نشانه عشق و ارادت گیلانیان به ائمه اطهار (ع) دانست و افزود: مردم گیلان همیشه ولایتمداری و عشق خود را به ائمه اطهار نشان داده اند.

وی با بیان اینکه بقاع متبرکه بر اساس روایات شفیع در روز قیامت هستند، گفت: باید برای بازسازی و مرمت و بهسازی بقاع متبرکه و امامزادگان همت جمعی وجود داشته باشد.