به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی در خطبههای نماز جمعه این هفته فومن، با تأکید بر تقوای الهی و تبعیت از قرآن به عنوان کتاب هدایت للمتقین، گفت: حادثه شکست آمریکا در طبس در پنجم اردیبهشت ۱۳۵۹ و همچنین عملیات نافرجام دشمن در دشت مهیار شهرضا، نشانههای آشکار نصرت الهی برای ملت ایران بود.
امام جمعه فومن با اشاره به جایگاه امامزادگان در کشور اظهار کرد: امامزادهها مانند میوههایی هستند که هر کدام خاصیتی دارند؛ خوش به سعادت کسی که طعم شیرین معنوی آنها را درک کند.
وی حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ (ع) را الگو دانست و گفت: امامزادگان در شهرها و روستاهای کشور باعث رشد معنویت و انس با قرآن و زیارت عاشورا شدهاند.
داودی با گرامیداشت سالروز شکست آمریکا در طبس، آن را نمونه بارز وعده الهی «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» خواند و افزود: کماندوهای آمریکایی با هلیکوپترهای فوق پیشرفته در بیابانهای طبس با طوفان الهی مواجه شدند و آن فاجعه برای آنان رقم خورد.
امام جمعه فومن در ادامه به جنگ روانی دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن با ترور سران نظام، به شهادت رساندن دانشآموزان و ایجاد ترس و غمزدگی در جامعه، میخواهد روحیه مردم را تضعیف کند، اما باید هوشیار باشیم.
وی با اشاره به دروغپردازی رسانههای دشمن، به نقل از روزنامه قدیمی واشنگتنپست گفت: در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، او بیش از ۳۰ هزار دروغ گفته که میانگین ۲۱ دروغ در روز است. این حجم از دروغ مانند شلنگ آتشنشانی عمل میکند که کسی نمیتواند جلوی آن بایستد.
امام جمعه فومن بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: باید توانمندیهای کشور را بیان کنیم؛ مانند موشک خرمشهر، موشک حاج قاسم و ساخت بلندترین پل خاورمیانه با ارتفاع ۱۳۶ متر در استان البرز توسط جوانان غیرتمند ایرانی.
وی از حضور پرشور مردم در میدان ولیعصر (عج) قدردانی کرد و گفت: در این محفلها، شاهد حضور خواهران بسیجی، زنان مذهبی، خودروهای نظامی، شعرهای محلی تالشی و حضور شاعران بومی و غیربومی بودیم که امید و نشاط را در جامعه افزایش میدهد.
نظر شما