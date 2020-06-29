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۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۱

تیراندازی در لس‌آنجلس آمریکا

تیراندازی در لس‌آنجلس آمریکا

تیراندازی مرگبار در شرق لس آنجلس آمریکا یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس نیوز، تیراندازی مرگبار در امریکا به کشته شدن یک نفر منتهی شد.

بر اساس گزارش پلیس، تیراندازی مرگبار در خیابان «یونیون پاسیفیک» (Union Pacific) در «سَوث وود» (South Wood)  واقع در شرق لس آنجلس اتفاق افتاده و نیروهای پلیس، حدود ساعت ۲ بامداد در جریان درگیری و تیراندازی قرار گرفته اند.

پلیس در این خصوص اعلام کرد که جسد فردی را در محل حادثه یافته است که زخم بر جای مانده از اصابت گلوله در بدن داشته است.

پلیس در این باره اعلام کرد که تحقیقات برای شناسائی ضارب یا ضاربین ادامه دارد.

کد مطلب 4961722

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