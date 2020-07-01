به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده از زمان پذیرش در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) مهرماه سال ۱۳۹۹ این دانشگاه، در شهریور ماه سالجاری خبر داد.

وی گفت: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های به عمل‌آمده با سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) مهرماه سال ۱۳۹۹ مطابق جدول زیر انجام خواهد پذیرفت:

مقطع زمان پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای (ناپیوسته) ۴ الی ۱۱ شهریور مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) ۱۱ الی ۱۷ شهریور

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در ضمن داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیز دریافت دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مذکور می‌توانند در تاریخ‌های قید شده به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

وی افزود: متقاضیان می‌بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، در زمان اعلام شده از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.