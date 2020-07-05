اجرای طرح های اولویت دار با چین/ بسته حمایتی برای مقابله با کرونا

ایمان افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های حمایتی این صندوق از پژوهشگران گفت: ما ۲ برنامه حمایتی ویژه داریم که به آن هم امیدوار هستیم تا محققان کشور بتوانند پروژه‌های خود را عملی کنند.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با اشاره به یکی از برنامه‌های صندوق با چین گفت: ما در سال گذشته برنامه مشترکی با اکادمی علوم چین داشتیم تا فضای همکاری مشترک محققان در دو کشور شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه از چند سال پیش ارتباطات قابل توجهی با فضای پژوهشی کشور چین برقرار کردیم، گفت: بنا داشتیم فراخوانی مشترک برای اجرای ۶ طرح اولویت دار را منتشر کنیم که بیماری کرونا شیوع پیدا کرد.

افتخاری با بیان اینکه محورهای این فراخوان از قبل مشخص شده بود، بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا بنا را بر این گذاشتیم که علاوه بر ۶ طرح، ۶ طرح اولویت دار دیگر در زمینه کرونا در این فراخوان قرار بگیرد.

وی گفت: این طرح‌ها بعد از تصویب به صورت بین المللی پیش می‌رود که پروسه پژوهشی آنها توسط صندوق مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با اشاره به حمایت‌های صندوق از پژوهش‌ها در سطح ملی گفت: اولین فراخوان موضوعی ناظر به چالش‌های فضای عمومی کشور در زمینه کرونا را تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور فراخوان در زمینه چالش کرونا مطرح شد، گفت: سعی کردیم همه جوانب مرتبط با کرونا را پوشش بدهیم؛ پروپوزال‌ها با محوریت کرونا که در بعد درمان نیستند در صندوق برای حمایت به تصویب می رسند و تا انتهای انجام طرح پژوهشی مورد حمایت صندوق قرار خواهند گرفت.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با تاکید بر اینکه درگیری ما با این موضوع کرونا طولانی مدت است و باید به افق‌های دراز مدت توجه شود، عنوان کرد: پتانسیلی که در صندوق وجود دارد این است که از طرح‌های برجسته حمایت کنیم و برای آنها بسته‌های حمایتی در نظر بگیریم.

افتخاری با بیان اینکه برخی مسائل نیاز است که با دانش محققان حل شود که نیاز به واکنش‌های سریع حمایتی دارد گفت: صندوق از همان ابتدا به این موضوع وارد شده و از محققان تا قبل از رسیدن به نمونه آزمایشگاهی حمایت می‌کند.