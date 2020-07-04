حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: مقدمات تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

وی ادامه داد: البته در وهله اول باید قانون و ساز و کار نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح شود، به گونه‌ای که دست این هیئت برای نظارت دقیق بر نمایندگان باز باشد.

سلیمی بیان کرد: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بسیار ضعیف و مبهم است که به دنبال آن هستیم تا آن را اصلاح کنیم و هدف از این اقدام آن است که اعتماد عمومی به مجلس زیر سوال نرود.

وی تصریح کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نباید نمایشی و فرمایشی باشد بلکه باید جلوی خسارت‌های احتمالی به مجلس را بگیرد و به گونه‌ای عمل نکند که در پایان مجلس، عده‌ای از نمایندگان به علت مسائل اخلاقی و مالی از سوی شورای نگهبان رد شوند.