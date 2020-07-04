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۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۴

سلیمی در گفتگو با مهر:

سازوکار «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» تغییر می‌کند

سازوکار «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» تغییر می‌کند

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بسیار ضعیف و مبهم است که نیاز به اصلاح دارد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: مقدمات تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

وی ادامه داد: البته در وهله اول باید قانون و ساز و کار نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح شود، به گونه‌ای که دست این هیئت برای نظارت دقیق بر نمایندگان باز باشد.

سلیمی بیان کرد: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بسیار ضعیف و مبهم است که به دنبال آن هستیم تا آن را اصلاح کنیم و هدف از این اقدام آن است که اعتماد عمومی به مجلس زیر سوال نرود.

وی تصریح کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نباید نمایشی و فرمایشی باشد بلکه باید جلوی خسارت‌های احتمالی به مجلس را بگیرد و به گونه‌ای عمل نکند که در پایان مجلس، عده‌ای از نمایندگان به علت مسائل اخلاقی و مالی از سوی شورای نگهبان رد شوند.

کد مطلب 4965044
زهرا علیدادی

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