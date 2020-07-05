به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از اظهارات وزیر امور خارجه گفت: امروز شاهد رویکرد منفعلانه دولت و وزارت امور خارجه هستیم و متأسفانه سیاست خارجی ما به برجام محدود شده است.

وی متذکر شد: متأسفانه دولت بسیارشتابزده و بدون آنکه تضمین‌های کافی را بگیرد، برجام را پذیرفت و پس از آنکه آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند تازه متوجه شدیم دستمان برای پیگیری حقوقی تخلف آمریکایی‌ها خالی است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جای تأسف دارد همچنان چشم مان به اروپا دوخته شده در حالی که تاکنون اروپایی‌ها هم فقط شعار داده اند و امروز هم شمشیر را از رو بسته اند و قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کردند.

احمدی بیغش گفت: به زودی تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان به پایان می‌رسد و این در حال است که مقامات آمریکا به دنبال افزایش سیاست ایران هراسی در جهان هستند و در این شرایط باید ما هم اقدامات متقابلی انجام دهیم.

وی گفت: امیدواریم قرارداد ۲۵ ساله با چین به سرانجام برجام ختم نشود و باید متن آن در اختیار نمایندگان قرار گیرد.