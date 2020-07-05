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۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

احمدی بیغش در جلسه علنی:

سیاست خارجی ما به برجام محدود شده است

سیاست خارجی ما به برجام محدود شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: متاسفانه سیاست خارجی کشور ما به برجام محدود شده است و این در حالی است که ما در زمان انعقاد برجام تضمین های کافی از طرف مقابل نگرفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از اظهارات وزیر امور خارجه گفت: امروز شاهد رویکرد منفعلانه دولت و وزارت امور خارجه هستیم و متأسفانه سیاست خارجی ما به برجام محدود شده است.

وی متذکر شد: متأسفانه دولت بسیارشتابزده و بدون آنکه تضمین‌های کافی را بگیرد، برجام را پذیرفت و پس از آنکه آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند تازه متوجه شدیم دستمان برای پیگیری حقوقی تخلف آمریکایی‌ها خالی است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جای تأسف دارد همچنان چشم مان به اروپا دوخته شده در حالی که تاکنون اروپایی‌ها هم فقط شعار داده اند و امروز هم شمشیر را از رو بسته اند و قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کردند.

احمدی بیغش گفت: به زودی تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان به پایان می‌رسد و این در حال است که مقامات آمریکا به دنبال افزایش سیاست ایران هراسی در جهان هستند و در این شرایط باید ما هم اقدامات متقابلی انجام دهیم.

وی گفت: امیدواریم قرارداد ۲۵ ساله با چین به سرانجام برجام ختم نشود و باید متن آن در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

کد مطلب 4965977
زهرا علیدادی

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