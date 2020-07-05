«پارس جنوبی» استقلال را تهدید به افشاگری اتفاقات پشت پرده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های استقلال و پارس جنوبی که قرار بود از ساعت ۲۰:۳۰ امشب به میزبانی پارس در شهر جم برگزار شود، به دلیل قرنطینه آبی پوشان لغو شد. در همین خصوص باشگاه پارس جنوبی اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

« با توجه به امتناع تیم فوتبال استقلال از سفر به شهر جم و بازی مقابل پارس یادآوری چند نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد. اینکه مدیرعامل محترم باشگاه استقلال بنا بر این ادعا که چون در جم اسکان نیافته‌اند به همین دلیل شهر جم منطقه قرمز ستاد ملی مبارزه با کرونا محسوب می‌شود!

حال باید این مسئله را یادآوری کنیم که چنین استدلالی به دور از منطق و آگاهی است بلکه بیشتر جنبه فرافکنی و بازی با افکار عمومی دارد. همانطور که سرمربی پارس جنوبی جم گفتند شورای تأمین با اسکان استقلال در شهر جم مخالفت کرده نه باشگاه پارس جنوبی و چنین تصمیمات راهبردی سبب شده در استان بوشهر که وضعیت قرمز اعلام شده شهر جم در وضعیت زرد قرار داشته باشد.

همچنین جهت یادآوری خدمت آقای سعادتمند که به تازگی وارد عرصه مدیریت فوتبال شده‌اند باید عرض کنیم محل رزرو شده از سوی باشگاه استقلال (مجتمع توریستی ورزشی پازارگاد) طی سه سال اخیر به دلیل داشتن امکانات مناسب از سوی باشگاه‌های لیگ برتری چون تراکتور، پرسپولیس و سپاهان مورد استفاده قرار گرفته است.

در پایان لازم به ذکراست باشگاه پارس جنوبی قطعاً از حق و حقوق قانونی خود صرف نظر نخواهد کرد و در اطلاعیه‌های بعدی از پشت پرده امتناع باشگاه استقلال از سفر به جم باهواداران نجیب پارس جنوبی خواهد گفت.»