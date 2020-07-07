به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه سیاسی پژوهشکده تحقیقات راهبردی در قالب سلسله نشست‌های راهبرد ایرانی نشست «الزامات سیاست‌های هویتی در جمهوری اسلامی ایران» برگزار می‌شود.

بیژن عبدالکریمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، موسی نجفی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حمید هوشنگی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانان این نشست هستند.

نشست یادشده چهارشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در خیابان طالقانی، تقاطع حافظ، روبروی وزارت نفت، پلاک ۳۷۶، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، سالن اجتماعات برپا می‌شود.

پخش زنده از اینستاگرام پژوهشکده تحقیقات راهبردی به آدرس instagram.com/isr_acir انجام می‌شود.

ورود برای عموم با قید استفاده از ماسک آزاد است.