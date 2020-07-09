سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند / یوآن تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنجشنبه، به دنبال انتشار داده‌های تورم ماه ژوئن چین، سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند.

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده این کشور در ماه ژوئن ۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که این شاخص ۳.۲ درصد افت کند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن درصد رشد کرد و شاخص سهام نیکی ژاپن ۰.۲۲ درصد بالا آمد.

در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۳۵ درصد رشد کرد و هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۱۹ درصد به ارزش خود افزود.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۹۵ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۴۶ درصد بالا آمد.

در بازار ارز، دلار در برابر ارزهای مهم آسیا به پایین‌ترین سطح ۲ هفته گذشته رسید.

در برابر یوآن چین دلار ۰.۱۲ درصد تضعیف شد و به ۶.۹۹۵۳ واحد رسید. نرخ برابری دلار در مقابل ین ژاپن هم به ۱۰۷.۲۹ واحد رسید.