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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جزئیات همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

جزئیات همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، از نهایی شدن اجرای قانون همسان سازی و میزان افزایش مزایای جانبی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داد.

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات فشرده با مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص مکانیزم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و همچنین تعیین میزان افزایش مزایای جانبی از جمله خواربار و حق مسکن، گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شد.

وی افزود: همسان سازی یکی از قدیمی‌ترین مطالبات بر زمین مانده بازنشستگان و مستمری بگیر تامین اجتماعی بود که انرژی و وقت زیادی از تشکل‌ها و کانون‌های بازنشستگی گرفت. سال‌های سال بود که به جز وعده و وعید نشنیدیم اما با پرداخت بخشی از بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی که در این دوره انجام شد و با پیگیری‌های مداومی که انجام دادیم و همچنین مکاتبات و مذاکرات زیادی که با نمایندگان مجلس و دولت داشتیم، توانستیم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تحت پوشش خود را محقق کنیم و در آینده نزدیک مبلغ همسان سازی به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه و پرداخت خواهد شد.

بیات در پاسخ به میزان افزایشی که در حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اعمال خواهد، گفت: عدد خوبی به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اضافه خواهد شد و در آینده نزدیک جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در زمینه مزایای جانبی هم با رایزنی‌ها و چانه زنی‌هایی که داشتیم، افزایش قابل توجهی را نسبت به سال قبل خواهیم داشت که آن هم به زودی پرداخت می‌شود.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی سراسر کشور، با بیان اینکه این اقدام قابل توجه نتیجه پیگیری‌های مداوم، دلسوزانه و مسئولانه همه عزیزان در کانون عالی، کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور و همچنین حمایت‌های مشفقانه وزیر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و البته پشت گرمی و دعای خیر آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران است، ادامه داد: بازنشستگان تامین اجتماعی نیازمند حمایت بیشتر مسئولان برای افزایش قدرت خرید و بهبود سطح معیشت خود هستند.

وی گفت: قطار اجرای قانون همسان سازی به راه افتاده و معتقدم ضمن نهادینه کردن آن باید به فکر تثبیت و پایداری این قانون برای سال‌های بعد باشیم. لذا وظیفه همه است تا این موضوع با اولویت بالا در دستور کار کارگزاران نظام باشد.

بیات در پایان افزود: مسئولان خدمت بی منت به بازنشستگان و مستمری بگیران را سرلوحه خود قرار دهند و به دور از شعارزدگی کمک حال این قشر در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی باشند.

کد مطلب 4969643
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • حمید رضا غلامرضایی IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      16 4
      پاسخ
      با سلام امید و ارم به امید خدا این امر بخوبی اجرا شود با تشکر
      • علی IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
        0 0
        لطفاً همسان سازی را لحاظ کنید نه متناسب سازی
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      24 8
      پاسخ
      دست مریزاد
      • ب IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
        3 2
        سلام وخدا قوت . نظر به اینکه مدرک تحصیلی درحقوق بازنشسته اثر گذار است لطفا ترتیبی اتخاذ وپی گیری شود که کارکنان که مدرک کارشناسی درسازمان مربوطه کشوری ولشکری حین شاغلی گرفته درسیستم بازنشستگی آن ثبت گردد.
    • مستمری بگیر RO ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      21 13
      پاسخ
      بسیار عالی . خدا به همه زحمتکشان خیر دهد .
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      30 5
      پاسخ
      جزییات آن کو اینها که همه کلیات است
    • آناهید IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      29 10
      پاسخ
      از همه بزرگوارانی که برای احقاق حق بر حق بازنشستگان تامین اجتماعی تلاش می کنن ممنون و متشکریم
    • محمدی IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      32 6
      پاسخ
      خدا رو شکر، با تشکر فراوان از تمام کسانی که پیگیر حق مستمری بگیران و بازنشستگان بودند، خداوند اجرشون بده، ممنونیم
    • حسین نوعی IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      18 7
      پاسخ
      خدا سلامتی به شما بده ممنون اززحمتتون
    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      20 8
      پاسخ
      یاعلی گفتیم عشق آغاز شد پس یا علی آقای دکتر سالاری ما بازنشستگان تامین اجتماعی منتظریم افزایش حقوق هستیم
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      10 7
      پاسخ
      امیدوارم حداقل یکبار سرحرف خورشان بمانند ویک قدم برای ما بازنشستگان و پیران این کشور بردارند نوجوانی درجبهه، جوانی به کاردرکشورم وحالا.... خدا جای حق است
    • ناشناس IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      11 5
      پاسخ
      باتشکر‌از‌کسانیکه‌پیگیری‌کردند‌ونگذاشتند حق‌ بازنشستگان ومستمری‌بگیران ‌تامین‌اجتماعی ‌ضایع شود.
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      11 5
      پاسخ
      حالا تا دو ماه دیگه ببینیم چی پیش میاد
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      14 4
      پاسخ
      با سلام ممنون از همه کسانی ک از حق بازنشستگان تامین اجتماعی دفاع میکنند خداقوت
    • م ح IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      1 6
      پاسخ
      با سلام لطفا درمورد مدرک تحصیلی بازنشسته نیز پی گیری شود چون بعضی بازنشسته لشکری همچون آجا درزمان شاغلی مدرک کارشناسی گرفته ولی پس ازبازنشستگی مدرک آنان درسیستم بازنشستگی سابا درج نشده است .
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      3 1
      پاسخ
      خسته نباشید بابت زحمت هایی که برای ما بازنشتگان کشیدید
    • مستمری بگیر تامین اجتماعی IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      10 11
      پاسخ
      خسته نباشید،اجرکم عندالله
    • حدیث IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      7 3
      پاسخ
      امروز برای پدرم که روزی برای خودش کسی بود خوشحالم مطمینن فقط خوبی در دنیا می مونه
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      2 5
      پاسخ
      تنهادولتی که دراین امرحیاتی ومهم اقدام کردند واقعا دست مریزاد ..خداقوت ..
    • ر.ن IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      18 1
      پاسخ
      چرا اونایی که حداقل هستن بازم کمتر بهشون میرسه.این چه همسان سازیه!!!؟؟؟؟
    • سعید IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      11 2
      پاسخ
      سلام همسان سازی شامل کارافتاده ها هم میشه یانه لطفا جواب بدید ممنون
      • حجت IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
        2 1
        بله صدرصد شامل از کارافتاده های کلی هم میشه
    • ناشناس IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      5 8
      پاسخ
      ما بازنشستگان فرهنگی ۹۸ که خیلی خوشحال شدیم اما چرا یک بار برای همیشه مشکل همه را حل نمی کنید ما از اول فروردین باید همسان سازی می گرفتیم که یک ریال هم نداده اند لطفا مشکل همه را حل کنید
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      7 1
      پاسخ
      هیچ فرمولی نگفتید فقط تعارف جابجا شد
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      9 1
      پاسخ
      ریس بیمه تامین اجتماعی سلام چرا عیدی یک بازنشسته را مانند کارمندان می دهید چرا همانند همان کارگری بودیم نمی دهید حقوق ما الان از یک بچه 10ساله که شاگردی می کند کمتر چرا همانند کارگری که سه سال کار کرد
    • سعید IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      2 47
      پاسخ
      پس حق بازنشستگان کشوری لشکری وبازنشستگان بسیارمظلوم وزارت نفت چه می‌شود؟ آقامن بررسی کردم حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی قراره برسه به3200000تومان. چرابایداینقدرزیادبشه؟ بقیه بازنشستگان راضی نیستند.
      • زیبا RO ۰۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
        13 3
        واااااقعا شرم آوره
    • علی IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      11 2
      پاسخ
      بالاخره دعاهای پدرپیرم داره مستجاب میشه خداکنه دیگه حرف وحدیث نباشه
    • اکبر IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      3 1
      پاسخ
      سلام خودبازنشستگان تامین همت کردند چون کانونها تامین ازمنفعلین است وجودشان غیر ضروری است
    • ی IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      5 1
      پاسخ
      30 سال حق بیمه داده ایم که الان روزهای استراحتمان باشد گر چه با این هزینه های روز افزون فکرش رو هم نباید کرد بهر جهت بقول مولا علی حق گرفتنی است نه دادنی.
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      12 1
      پاسخ
      سلام دست همه ی دوستان ونمایندگانی برای بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی. زحمت کشیدن درد نکنه وبر پدر مادر اونایی چوب لای چر خ ما مینداختن لعنت
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      4 0
      پاسخ
      خسته نباشید فقط قطار شما مثل ماشین اقتصاد آقای جهانگیری نباشه
    • مستمری بگیر US ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      9 0
      پاسخ
      فقط حرفش رو میزنن ۴ ماه از سال گذشته هنوز میگن داریم تصمیم میگیریم پس کی اجرا میکنید فقط هی این رییس میاد میگه طرحش رو ریختیم اون رییس میاد میگه کلیاتش رو ارایه کردیم
    • نجاری IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      3 3
      پاسخ
      خیلی ممنون ،کاچی به از هیچی. ازتون سپاس گذارم.
    • معصومه IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      5 1
      پاسخ
      خداکنه دست ماها روبگیرند باور کنید نمیتونم بااین حقوق زندگی کنم
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      8 1
      پاسخ
      وعده سر خرمن نیست ایا؟
    • ناشناسهر RO ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      6 0
      پاسخ
      هرمدیر ومسئولی که به فکر این قشر ضعیف هست خدا نگهدارش باشد
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      6 0
      پاسخ
      حرف زیاد زدن کو عمل ما هم مثل بقیه حق بیمه پرداخت کردیم تا زمان پیری بی منت استفاده کنیم ، مگه از جیب خودشون میخوان بدن که زورشان میاد هی این ماه اون ماه میکنن تا سال تموم بشه خدا جواب تون رو بده.
    • رضا IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      6 0
      پاسخ
      سلام وجدانا عمل کنید وعده سر خرمن ندین .از زحمات شما که در این راه گام برداشتید از طرف همه مستمری بگیران وخانواده انها تشکر دارم .
    • حق الناس IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      8 1
      پاسخ
      تا اکنون هر چه حق بازنشستگان را دزدیدن وخوردن حرامشان بشود درد بی درمان و سرطان دامن گیر خود وخانواده شان بشه چه تو این دنیا چه آخرت حلال نمیکنیم
    • حمید IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      9 2
      پاسخ
      من از شما خبر نگاران که در این چند ماه حمایت فشرده وپیگری را در مورد حقوق ومعیشت کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی داشتید سپاسگزاری میکنم زحمات شما یکی از عوامل احقاق حق این دو قشر زحمت کش بود،انشالله
    • احیا دادمهر IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      6 0
      پاسخ
      جوانهای عاقل مثل ما خریت نکنید ازدواج نکنید آخر عمر احساس بدبختی و عذاب میکنید . این سیستم مال ازدواج و فرزندآوری نیست اگر کارگر هستید
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      8 1
      پاسخ
      اخه چرا از شهریور ماه ، باید اجاره بدیم تازه خرج خوراک و هزاران کوفت و زهر مار قبض و ... هم هست خواهشا از همین تیر ماه اجرا کنید
    • بیرانوند IR ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 3
      پاسخ
      واقعا دست همه اونایی که دلسوزانه زحمت کشیدند درد نکنه امیدوارم ک درپناه خداوند موفق وموید باشند ۵
    • علی IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      9 0
      پاسخ
      با سلام شش سال قبل که بازنشسته شدم با حقوقم تقریبامیشد سه سکه تمام خرید ولی به قول خودشان با افزایش حالا تقریبا یک نیم سکه میشه خریدیعنی در این شش سال نه تنها افزایش نداشت بلکه شش برابر فقیرتر شدیم
    • زهرا IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      8 1
      پاسخ
      امیدوارم ک واقعا اجرا بشه چون با این حقوق نمیشه زندگی کرد
    • م سنگ چی IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      4 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از زحمات انسانهای خالص۔بقول پدر خدا بیامرزم تا متاع را در دست خودم نبینم باور نمیکنم ۔حق بدهیدکه اعتباروعده ها بسیار بسیار کم رنگ شده
    • ۰۰۴۶۵۴۲۴۳۴آ IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      3 1
      پاسخ
      آیا امکان دارد افرادی مثل من با ۱۰ سال سابقه بیمه که ۱۰ روز حقوق میدهند یعنی ۶۳۰هزار تومان میگیرم با ۲۶ در که اضافه شده به امثالی مثل من هم پایه کامل بدهند
    • قاسم IR ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      2 2
      پاسخ
      سلام کسانی که مدتی درجبهه بودند درحقوقشان اثری دارد یانه اگرجواب بدین ممنونم
    • ب ز IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      2 0
      پاسخ
      با سلام . درهمسان سازی حقوق برابرفاکتورهای شاغلی برای آنان انجام گردد.باتشکر
    • کارافتاده تامین اجتماعی US ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 1
      پاسخ
      سلام و تشکر از تمام زحمات شما عزیز ان که دل مارا درسنین پیری و کهولت سن شاد کردید
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ممنون از زحمات شما وتمام کسانی که شما را یاری کردن تا حق این عزیزان به انها داده شود
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      ممنون از زحمات شما امید است که هر چه زو دتر اجرایی شود
    • فاطمه IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      4 1
      پاسخ
      چقدر منت میزارن قرار بود 2 و 800 بدن حالا شده بین 500 تا 800 هه
    • علی IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      3 4
      پاسخ
      خدا به اونایی ک باعث شدن مستمری اضافه بشه سلامتی وتندرستی بده وانشاالله حقوق مستمری وبازنشستگان 800 هزارتومان اضافه بشه
    • لیلا IR ۰۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر میکنم و از همه ممنونم
    • مهدی IR ۰۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید می خاستم بپرسم حقوق ما از کار افتادگان کلی هم اضافه میشه با این همسان سازی؟
    • محمدطاها IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      مستمری بگیران . حقشون بیشتر ازاین حرفاست بچه یتیم بزرگ کردن بااین وضع گرونی جامعه خیلی حرفه بچه ای که پدر نداره . بااین حقوقها هم نمیشه زندگی کرد بعد شما ناراضی هستی
    • محمد IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      3 1
      پاسخ
      چرا شما رسانه ها صدای بازنشستگان تامین اجتماعی وخانواده هایمان که در فقر و مشکلات تورم ونگرانی واز طرف دیگر مشکلات پیری وکهولت سن هستیم رامنعکس نمی کنید حق و حقوق ما ۶۰ درصد زیر خط فقره
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      2 0
      پاسخ
      حالامثلن 400تومن چه گره ای ازمابازمیکنه همچین تو بوق وکرنامیکنین کجای کارین مسئولان بی درد
    • IR ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      1 1
      پاسخ
      اضافه ماه‌های قبل رو چطوری پرداخت می کنن
    • محمدخان مریوانی سه تپه IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اگر چنین که میگویند راست باشد وبازنشسته ای با۳۵ سال سخت وزیان اور کمتراز ۵ میلیون دریافتیش نباشد اینگونه باید گفت که حق به حقدار میرسه وماهم دست مریضاد میگیم
      • علی رضا IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
        2 0
        سلام داداش مگ جدول ندیدی 35 سال کار 2800 زیر 35 سال زیر2800 باز دروغ گفتند
    • دانشور IR ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      2 1
      پاسخ
      ممنون از تلاش شما عزیزان و سروران محترم
    • دانشور IR ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      4 0
      پاسخ
      ممنون از تلاش شما عزیزان و سروران محترم
    • اکرم محمدی IR ۰۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چه مسخره بازی هستش الان می خوان به بازنشستگان لشکری و کشوری 1میلیون به بالا اضافه بشه حالا قشر بدبدخت جامعه با30سال کارگری و بدبختی 500تومن اضافه بشه در ضمن مسخرست حقوق 10سال 2343 حقوق 15سال 2348 هزار
    • کرمانی IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      2 0
      پاسخ
      چرا‌دولت‌وسازمان‌تامین‌اجتماعی مثل‌تمام‌کشورهای‌دیگر به‌اندازه‌پرداخت بیمه‌حقوق‌بازنشستگی‌نمیپردازه‌امثال من‌که۴۲‌سال‌بیمه‌پرداختم‌اما‌۳۵‌روز‌حقوق میدن‌ان‌۷روز‌دیگه‌چرا‌باید‌به‌نفعه‌بیمه‌کنار‌بره‌‌
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام وخسته نباشید گرم به مسئولین، عذر می خوام، خواستم عرض کنم، حداقل حقوق مستمری،چندرغاز این پروسه همسان سازی به همراه افزایش شاملون میشه، یعنی، میشه کمی امیدوارتر بود؟
    • ناشناس IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چرا راجع به مستمری بگیران سنواتی هیچی نمیگید۴
    • غلام ایلاقی IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آقای بیات همانطور بفکربازنشسته ها بودی انشاالله خداهم بشما وخانواده محترمتان باشدازلطف و زحمات شماممنونم
    • بازمانده IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این انصاف یه بازمانده که همسرش در حین کار فوت میکنه همسان سازیش فقط 200هزار تومان باشه
    • ابراهیم IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام واحترام با تشکر به همه عزیزانی که به قشر مستمر بگیر وبازنشسته کمک مکنن.اجرشان.با آقا اباعبدالله
    • IR ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سلام .. بابت این افزایش بسیار خرسندم ولی ای کاش به افرادی مثل خودم که همسرم در حین شاغل بودن فوت شده ..هم ترتیبی میدادند تا کمی حقوق دریافتی خانواده هایی اینچنینی هم ..همسان تر میشد ..با تشکر
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بزک نمیربهارمیادکمبوزه باخیارمیاد،عجب همسان سازی کردیدوبعدازاین هم خواهیدکرد!!!!دزدی واختلاس ازحق کارگرخوردن نداره،اگربقیامت وپیامبرایمان داشته باشید پشیزی ازحق کارگرحلالتان نیست،خداخودش حق مارابگیره
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید به شما سروران گرامی لطفا به فریاد باز نشسته های تامین اجتماعی برسید به خدا با این حقوق نمی شود زندگی کرد فقط منتظریم تا کی بمیریم و از این همه بی عدالتی راحت بشیم لطفا لطفا پیگیر
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بخداقسم روانی شدیم بس که بهمون دروغ گفتین، اخه تواین مملکت مادردمونوبایدبه کی بگیم که رسیدگی کنه، قراربودحقوقهاکمتراز2800نباشه که کلاصدتومن، دویست تومن اضافه کردن بعداز5ماه، بابامانمیتونیم بااین حقوق
    • فرزانه IR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سلام مبلغ همسان سازی حقوق به بازنشستگان در سال ۹۹ داده نمیشه؟ برای پدرم با ۳۳ سال سابقه حقوق ۲ میلیون تومانی زدن و گفته میشه که افزایش حقوق و همسان سازی به کسانیکه سال ۹۹ بازنشسته شدن داده نمیشه
    • منصور ایران نژاد ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      از اول سال گفتن حقوق همسان سازی میشود برج ۵و۶ و۷ همانند حقوق ماه های قبل را دادنن ۲۲۹۰تومان این انصافه وای به روزی که. دستم به نوبخت درغگو برسد
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام اینهمه اعلام میکنن وام ۵تومنی براتغمین اجتماعی پس چرا موقع مراجعه ۳،میلیون بمادادن لطفانوضیح
    • مریم IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      همسرمایثارگره از وقتیکه بازنشسته شده اصلا حق ایثارگریشو قطع کردن تکلیف چی؟
    • پروین IR ۰۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام من چندین بار سوال کردم اما جواب پیدا نکردم پدر من ۵۱ با ۳۳ سال خدمت باز نشست شدن و سال ۷۱ فوت شدن الان روزگار اینجوری خواسته که من از حقوق ایشون بعنوان مستمری استفا ه بکنم ظمنا ایشون کارمند ارشد کارخونه قند ورامین بودن نمیدونم الان چقدر حقوق دست منو میگیره که بتونم راحت زندگی کنم
    • رحمانی IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام، بنده باسابقه ۳۴سال خدمت صادقانه با دوفرزند دانشگاهی با حقوق ۳۲۰۰چکار باید کرد، اضافه حقوق چی شد؟ و سابقه بنده بیش از ۳۰ساله پس مازاد ۳۰سال چجوری محاسبه شده که حقوقم هیچ فرقی با دیگران نداره
    • حافظعلی حمزه نژاد(بازنشسته تامین اجتماعی) IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      از نظر و لطف جناب آقای دکتر بیات و سایر مدیران و دست اندکاران و زحمت کشان در همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم و از خداوند خواهانم خانواده محترم همه ی این عزیزان را از بلاهای ناگهانی حفظ بفرماید.انشاالله. باتشکر
    • صورت سبزوار TR ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید حقوق پدر من با ۳۰ سال چرا باید ۲۷۰ باشه و این ماه ۲۳۰۰ ریختن
    • قاسم شریفی IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام من خواهشمندم اقای شریعتمداری میتوانند با ماهی دومایون وهفتصدتومان زندگی کنند خداوکیلی حق الناس که اگر دروغ بگویید ایا پول توجیبی فرزند شما بیش ازاین هست خداووژدان رادرنظربگیرید وخجالت بکشید ازاینکه بگویید پنج ملیون تومان بدون ضامن برادرمن فرزند من با پنج ملیون چه گره ای ازما بازمیشود لراهر..
    • رضافروهرخدا IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خداوند نگهدار شما باشد.که از حق دفاع میکنید.
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
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      پول تامین اجتماعی را بالا میکشند وبه کشورها ونظامی میدهند.لعنت به نوبخت.
    • رضا IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
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      چرا در همسان سازی مقدار پرداخت بیمه امثال من مستعمر بگیر را حساب نمی کنید به علت تخصص امثال ما را سختی کار ندادن تا از پا افتاده واز کار افتاده بشیم عدالت کجاست مقدار پرداخت حق بیمه هر کس البته همه باید زندگی آرام داشته باشند مطابق با هزینه زندگی
    • ناصر IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
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      با سلام حقوق مستمری اینجانب نسبت به اسفند 99 مبلغ 1/400 اضافه شده که اگر مبلغ 1/200 علی الحساب اسفند را کم کنیم مبلغ 200 هزار تومان به حقوق مستمری اینجانب اضافه شده. خواهشا اینقدر دروغ نگید.
    • غلامحسین IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
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      تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان را گرو نگه داشته که دولت به طرف خود عمل کند ودر صورت پرداخت دیون خود به تامین اجتماعی حقی که باید شامل همسان سازی سایر گروه ها شود پرداخت نماید . مگر می شود اشتباه به این بزرگی رخ دهد . وبعد آقای سالاری به این راحتی ازاین اشتباه بگذرد . فقط باید گفت رو راست باشید

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