علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات فشرده با مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص مکانیزم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و همچنین تعیین میزان افزایش مزایای جانبی از جمله خواربار و حق مسکن، گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شد.

وی افزود: همسان سازی یکی از قدیمی‌ترین مطالبات بر زمین مانده بازنشستگان و مستمری بگیر تامین اجتماعی بود که انرژی و وقت زیادی از تشکل‌ها و کانون‌های بازنشستگی گرفت. سال‌های سال بود که به جز وعده و وعید نشنیدیم اما با پرداخت بخشی از بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی که در این دوره انجام شد و با پیگیری‌های مداومی که انجام دادیم و همچنین مکاتبات و مذاکرات زیادی که با نمایندگان مجلس و دولت داشتیم، توانستیم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تحت پوشش خود را محقق کنیم و در آینده نزدیک مبلغ همسان سازی به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه و پرداخت خواهد شد.

بیات در پاسخ به میزان افزایشی که در حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اعمال خواهد، گفت: عدد خوبی به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اضافه خواهد شد و در آینده نزدیک جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در زمینه مزایای جانبی هم با رایزنی‌ها و چانه زنی‌هایی که داشتیم، افزایش قابل توجهی را نسبت به سال قبل خواهیم داشت که آن هم به زودی پرداخت می‌شود.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی سراسر کشور، با بیان اینکه این اقدام قابل توجه نتیجه پیگیری‌های مداوم، دلسوزانه و مسئولانه همه عزیزان در کانون عالی، کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور و همچنین حمایت‌های مشفقانه وزیر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و البته پشت گرمی و دعای خیر آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران است، ادامه داد: بازنشستگان تامین اجتماعی نیازمند حمایت بیشتر مسئولان برای افزایش قدرت خرید و بهبود سطح معیشت خود هستند.

وی گفت: قطار اجرای قانون همسان سازی به راه افتاده و معتقدم ضمن نهادینه کردن آن باید به فکر تثبیت و پایداری این قانون برای سال‌های بعد باشیم. لذا وظیفه همه است تا این موضوع با اولویت بالا در دستور کار کارگزاران نظام باشد.

بیات در پایان افزود: مسئولان خدمت بی منت به بازنشستگان و مستمری بگیران را سرلوحه خود قرار دهند و به دور از شعارزدگی کمک حال این قشر در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی باشند.