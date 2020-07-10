به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بلور کتاب «سردار بدون مرز وطن» نوشته زهتاب صحبت زاده را با شمارگان دو هزار نسخه، ۲۲۴ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان منتشر کرد. انتشارات بلور در شهر رشت فعالیت دارد. نویسنده در ۱۳ فصل به شرح زندگی، ابعاد شخصیتی و مدیریتی، خاطرات و فعالیتهای سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پرداخته است.
عناوین فصول ۱۳ گانه کتاب به ترتیب از این قرار است: «زندگینامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»، «سردار سلیمانی از نگاه دیگران»، «ابعاد شخصیتی»، «گفتوگویی با حاج قاسم سلیمانی»، «کتاب حاج قاسم»، «حقایقی ناشنیده»، «سردار سلیمانی نشان ذوالفقار از رهبر انقلاب دریافت کرد»، «شهادت سردار سلیمانی»، «حوادث و واکنشهای بعد از ترور سردار سلیمانی»، «شهدای همراه شهید سلیمانی»، «ترور و تروریسم»، «جنبههای حقوقی ترور سپهبد سلیمانی» و «مدیریت حاج قاسم».
«حاج قاسم روستازادهای جسور و نترس»، «فعالیتهای نظامی سپهبد سلیمانی»، «دوران جنگ ایران و عراق»، «مجروحیت سپهبد سلیمانی»، «سپاه قدس چگونه تشکیل شد؟»، «تاریخچه شکل گیری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران»، «ادامه راه و تشکیل قرارگاه رمضان»، «حضور در عراق و سوریه و مبارزه با داعش»، «محبوبیت سپهبد سلیمانی با شکست داعش در عراق و سوریه»، «روابط شخصی قاسم سلیمانی»، «آشنایی حاج قاسم سلیمانی با شهید کامیاب»، «بصیرت و دشمن شناسی» و… از مطالب ارائه شده در فصل اول کتاب است که شناخت مناسبی درباره شکل گیری شخصیت سپهبد سلیمانی و تبیین وجوه گوناگون آن را به مخاطبان ارائه میدهد.
نویسنده همچنین با ذکر روایت حاج قاسم سلیمانی از عملیات کربلای پنج و تبیین فعالیتها و مجاهدتهای او در جبهههای نبرد هشت ساله علیه رژیم باطل بعث عراق به تبیین حضور او در قامت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدران انقلاب اسلامی ایران، در منطقه میپردازد. تحلیل حضور سردار و نیروهایش در منطقه و مبارزه با حضور استکبار و همچنین ایدئولوژیهای باطل از بخشهای مهم این کتاب است. پس از این تحلیلهاست که او به ذکر اعتراف مأمور ویژه سابق افبیآی میپردازد که: «امروز و به لطف پیروزیهای محور مقاومت، قاسم سلیمانی میتواند سوار بر خودرویش از تهران تا مرز فلسطین اشغالی برود، بدون آنکه کسی جلویش را بگیرد.» این اعتراف قدرت و نفوذ ایران در منطقه را میرساند.
دیگر بخش مهم کتاب بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی است. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا با وقاحت هرچه تمامتر اعلام کرد که آنها سردار سلیمانی را در عملیاتی تحت عنوان «آذرخش کبود» ترور کردهاند. اقدام دولت آمریکا در ترور یک مقام رسمی کشور ایران با هیچکدام از اصول و مبانی حقوق بینالملل سنخیت نداشته و با هنجارهای تسجیل یافته بشری و عرف بینالملل در تضاد و تقابل آشکار است. این اقدام تروریستی در درجه نخست، اصول منشور سازمان ملل متحد و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶) را نقض کرده است. به طور کلی منشور ملل متحد (U.N. Charter) استفاده از زور علیه سایر کشورها را ممنوع اعلام کرده است. ماده ۲ منشور ملل متحد به اصل احترام به حاکمیت ملّی و منع مداخله در امور ملل صراحت دارد. همچنین بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد کشورها را ملزم کرده تا تمامی اختلافات بینالمللی خود را با وسایل مسالمتآمیز و به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیافتد، مرتفع سازند. نویسنده به بررسی این موارد و همچنین راههای چگونگی استیفای حقوق ایران در دادگاههای بینالمللی و چگونگی اقدامهای متقابل مشروع پرداخته است.
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