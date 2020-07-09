تربیت معلم چند مهارتی در مناطق محروم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمرئی، در گردهمایی مشترک مدیران کل آموزش و پرورش و معاونین آموزش متوسطه استان ها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: کسب شایستگی در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد اما این شایستگی دوره متوسطه دوم عمیق تر و منجر به اشتغال می شود.

وی افزود: هرچند آموزش ابتدایی از اهمیت ویژه ای در تربیت دانش آموزان دارد اما این موضوع نفی کننده اهمیت تربیت در دوره متوسطه اول و دوم نیست لذا نباید از این موضوع غافل شویم.

کمرئی تصریح کرد: ۲۹ برنامه و ۹۶ فعالیت در دوره متوسطه اول و دوم برای سال تحصیلی آینده در دستور کار قرار دارد.

وی راهبری گروهای آموزشی را مجموعه ای بی بدیل برشمرد و خاطرنشان کرد: مرجعیت علمی برای معلمان، سهم آنها در توسعه شایستگی های معلمان، نقش انان در پشتیبانی علمی معلمان، و همچنین اعتبارسنجی محتواهای آموزشی، نقش آنان در راهبری دروس از مهم ترین ویژگی های گروه های اموزشی است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش هدایت تحصیلی را اهرم اصلی سیاست توسعه متوازن دانست و افزود: الگوی تعالی تنها برنامه آمورش و پرورش در مدیریت راهبری مدارس، نظارت و کنترل مبتنی بر جهت گیری های سند تحول است.

وی اضافه کرد: پژوهش سراهای دانش آموزی مصداق بارز تنوع بخشی به محیط های یادگیری بر اساس آموزه های سند تحول است که توجه به فناوری های جدید، ماهیت فعالیت این مراکز را تشکیل می دهد.

کمرئی برگزاری مسابقات و جشنواره ها را نشانه تحرک و پویایی نظام آمورشی در راستای کیفیت بخشی دانست و گفت: تنوع موضوع جشنواره ها موجب پوشش تقریبی همه دانش آموزان شده است.

وی با تاکید بر برنامه های مدرسه محوری، اظهار کرد: فعالیت ۳ هزار و ۱۸۲ واحد آموزشی شبانه روزی با پوشش ۳۸۷ هزار دانش آموز نشان از رویکرد عدالت آموزشی و توجه به مناطق محروم دارد.

معاون آموزش متوسطه ار تربیت معلمان دارای چند مهارت خبر داد و عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای توسعه و توانمندسازی معلمان در چهار گروه درسی و یک درس شناور با هدف یک معلم برای چند درس از دو سال قبل در مناطق محروم آغاز شده است.

وی اضافه کرد: توسعه کمی و کیفی علوم انسانی از جمله برنامه های این معاونت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خواهد بود.