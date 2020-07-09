وام ودیعه مستأجران به چه کسانی پرداخت می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شب گذشته در برنامه متن حاشیه شبکه ۳ سیما به بیان جزئیاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و افزود: قرار شده است، کمیته تأمین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستأجران نیازمند در نظر گیرند.

او افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستأجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستأجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهر سازی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستأجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستأجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.