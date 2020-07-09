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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد

وام ودیعه مستأجران به چه کسانی پرداخت می شود؟

وام ودیعه مستأجران به چه کسانی پرداخت می شود؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستأجران تهرانی برای برخورداری از تسهیلات ودیعه در تهران ۷۵ متر و در سایر شهرها ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شب گذشته در برنامه متن حاشیه شبکه ۳ سیما به بیان جزئیاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و افزود: قرار شده است، کمیته تأمین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستأجران نیازمند در نظر گیرند.

او افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستأجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستأجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهر سازی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستأجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستأجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

کد مطلب 4969788

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    نظرات

    • جواد IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 0
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      آیا کسی که تازه میخواد خونه اجاره کنه هم مشمول دریافت وام میشه؟
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      2 0
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      من پارسال با صاحبخونه قرارداد نوشتم و کد رهگیری هم دارم. امسال برای اینکه دوباره به مشاور املاک پول اضافه ندیم, با صاحبخونه جهت اجاره به تفاهم رسیدیم. برای دریافت وام, باید قرارداد به روز باشه یا همون کافیه
    • IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 0
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      هزار تا شرط داره به درد هیچکی نمیخوره از خیر وام شما بگذریم به حد کافی با مالک درگیر هستیم حوصله اجان کشی و دادگاه را نداریم
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      0 0
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      سلام من لرستانم چندسال مستاجرم کارگربادوبچه مریض دارم دوسال تویه پارکنینگ زندگی میکنم صاحب خونه گفته بایدخالی کنم نه پول رهن دارم نه اجاره ایا این وام شامل حال مامیشود
    • احد رحیم لو IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 0
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      درثبت نام مسکن ردصلاحیت شدم وام هم به ما نمیدی

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