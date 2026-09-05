یک دستگاه فلزیاب در مسیر روستاهای قروه کشف و یک نفر دستگیر شد

محمد بهنیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای انتظامی در جریان گشت و کنترل در یکی از مسیرهای روستایی شهرستان قروه به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی سریشآباد پس از بررسی و بازرسی موتورسیکلت، یک دستگاه فلزیاب را کشف و ضبط کردند و راکب آن که از اهالی منطقه بود نیز دستگیر شد.
معاون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان ادامه داد: پس از دستگیری این فرد، پرونده مربوطه تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
برخورد قانونی با حفاریهای غیرمجاز
بهنیا با تأکید بر ضرورت حفاظت از محوطهها و آثار تاریخی استان کردستان گفت: هرگونه کاوش و حفاری با هدف دستیابی به اشیای تاریخی و فرهنگی بدون دریافت مجوز قانونی ممنوع است و با افرادی که اقدام به چنین فعالیتهایی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از تخریب و تعرض به محوطههای تاریخی افزود: صیانت از میراث فرهنگی نیازمند همکاری مستمر دستگاههای مسئول و مشارکت مردم است و هوشیاری شهروندان و نیروهای انتظامی میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز داشته باشد.
معاون میراثفرهنگی کردستان همچنین از همکاری نیروهای انتظامی در شناسایی و برخورد با موارد مرتبط با حفاری غیرمجاز قدردانی کرد و گفت: حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همراهی مجموعههای مختلف و مردم، زمینه حفاظت بهتر از هویت تاریخی و فرهنگی استان را فراهم میکند.
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