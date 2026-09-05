اعلام فراخوان جذب خبرنگاران نوجوان در جشنواره کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، طبق روند سالهای گذشته فراخوان جذب و آموزش خبرنگاران نوجوان ویژه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برای سنین ۱۳ تا ۱۶ سال منتشر شد و علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این طرح ثبتنام کنند.
شرکتکنندگان در این طرح پس از ثبتنام، با مبانی خبرنویسی، مصاحبه، گزارش و تولید محتوای رسانهای در بستر جشنواره آشنا میشوند.
مهلت ثبتنام در این فراخوان از شنبه ۱۴ شهریور تا سهشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۲ اعلام شده است.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند به آدرس سایت جشنواره icff.ir و بخش «ثبتنام در جشنواره» مراجعه کنند.
صرفاً ثبتنام در سایت و ایجاد حساب کاربری، بهمنزله ثبت درخواست نیست. علاقه مندان اگر در سالهای گذشته حساب کاربری ایجاد کردهاند نیازی به ثبتنام مجدد ندارند و میتوانند با همان مشخصات قبلی وارد حساب کاربری خود شوند و فرم درخواست امسال را تکمیل و ثبت نهایی کنند. در صورتی که حساب کاربری ندارند، ابتدا ثبتنام کرده و پس از ایجاد حساب، وارد سامانه شوند و فرم درخواست را بهطور کامل تکمیل و ثبت نهایی کنند.
کمیته خبرنگاران سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان، میدان لاله، کنارگذر بزرگراه شهید اردستانی، مجتمع مطبوعاتی، فرهنگسرای رسانه اصفهان قرار دارد و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸-۳۵۵۴۴۰۹۶-۰۳۱ تماس بگیرند.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با دبیری حامد جعفری برگزار میشود.
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