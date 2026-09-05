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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

برگزاری سمینار تخصصی دانش‌افزایی و منشی الکترونیک داوری در همدان

برگزاری سمینار تخصصی دانش‌افزایی و منشی الکترونیک داوری در همدان

همدان-رئیس هیئت والیبال استان همدان گفت:با هدف ارتقای سطح کیفی قضاوت‌ها و آشنایی داوران با آخرین قوانین سمینار دانش‌افزایی داوری و منشی الکترونیک با حضور ۵۶ نفر از فعالان این رشته برگزار شد.

حمید بادامی‌نجات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی دانش فنی جامعه داوری و مربیان استان اظهار کرد: برگزاری سمینار دانش‌افزایی داوری و منشی الکترونیک گامی مهم برای آشنایی فعالان رشته والیبال با آخرین تغییرات قوانین جهانی است.

وی افزود: حضور ۵۶ داور و مربی از سراسر استان همدان در سمینار دانش‌افزایی داوری و منشی الکترونیک نشان‌دهنده اشتیاق جامعه ورزشی همدان برای ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های خود است.

رئیس هیئت والیبال استان همدان خاطرنشان کرد: این سمینار که با حضور وحید پورکاشیان داور بین‌المللی و رئیس کمیته داوران فدراسیون برگزار شد فرصتی استثنایی برای یادگیری اصول جدید منشی الکترونیک بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در والیبال مدرن استفاده از تکنولوژی برای افزایش عدالت در زمین مسابقه دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

بادامی نجات عنوان کرد: هدف ما از برگزاری این دوره‌ها کاهش چشمگیر خطاهای احتمالی و یکسان‌سازی رویه‌های قضاوت در تمامی مسابقات استانی است تا جامعه داوری همدان باید با بهره‌گیری از ابزارهای نوین پیشگام در اجرای استانداردهای فنی باشد.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با بیان اینکه توسعه پایدار والیبال نیازمند آموزش مستمر است، گفت: هیئت والیبال استان مصمم است با تداوم این برنامه‌ها بستر حضور داوران شایسته همدانی را در سطح ملی فراهم کند.

وی در پایان عنوان کرد: ما به این دوره اکتفا نخواهیم کرد و مسیر دانش‌افزایی برای رسیدن به جایگاه شایسته داوری استان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6937201

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