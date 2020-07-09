مستأجران فقط سود وام ودیعه مسکن را به بانک برمی گردانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره وام ودیعه رهن و اجاره مسکن گفت: مستاجرانی که قرارداد آنها ثبت رسمی شده و کد رهگیری داشته باشند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.

وی افزود: این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سعی می‌کنیم از منابعی که پیش بینی شده برای پرداخت وام ودیعه رهن مسکن دهک‌های بیشتری مشمول دریافت این تسهیلات باشند. همچنین رقم این وام نیز اثرگذار باشد.

محمودزاده یادآور شد: در حال حاضر کسانی که تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند هم سود و هم اصل این رقم را بازمی گردانند اما در تسهیلات ودیعه مسکن، مستأجران فقط سود این تسهیلات را به بانک باز پس می‌دهند.