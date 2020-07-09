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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۹

معاون وزیر راه وشهرسازی:

مستأجران فقط سود وام ودیعه مسکن را به بانک برمی گردانند

مستأجران فقط سود وام ودیعه مسکن را به بانک برمی گردانند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شرایط جدید از وام ودیعه رهن و اجاره مسکن را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره وام ودیعه رهن و اجاره مسکن گفت: مستاجرانی که قرارداد آنها ثبت رسمی شده و کد رهگیری داشته باشند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.

وی افزود: این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سعی می‌کنیم از منابعی که پیش بینی شده برای پرداخت وام ودیعه رهن مسکن دهک‌های بیشتری مشمول دریافت این تسهیلات باشند. همچنین رقم این وام نیز اثرگذار باشد.

محمودزاده یادآور شد: در حال حاضر کسانی که تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند هم سود و هم اصل این رقم را بازمی گردانند اما در تسهیلات ودیعه مسکن، مستأجران فقط سود این تسهیلات را به بانک باز پس می‌دهند.

کد مطلب 4969862

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    نظرات

    • جعفرقریبی IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      2 1
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      باسلام من از خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه چند ساله که مستاجر هستم وهیچ وام مسکن رودریافت نکردم می خوام بگم یعنی روزی هست که من صاحب مسکن بشم ممنون
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      2 0
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      دولت خونه های ارزان قیمت بسازه بده دست مستاجران بشینن اینکه وام بدن سودوام راازمستاجربگیرند بعد پول برگرده به بانک چه فایده ای داره مستاجران سال به سال بدبخت تر میشن
    • امیر US ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
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      مطمئن باشید این دولت کاری به نفع مردم نمیکنه الان سود تضمین شده منظورشونه میخوان وارد بازار مسکن بشوند و اونم بدتر از اینش کنند
    • امیر IR ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      1 0
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      در حال حاضر دولت داره حرف مفت میزند کی میخواد پرداخت کنند فقط حرف مفت میزنند
    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
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      سودش چند درصد است
    • مستأجر IR ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      5 0
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      این دیگه چه صیغه ایه؟! داریدپول نزول میدید؟! اصل وام رو بدیددست مالک،،اشکالی نداره... اماقسط وام رو ازمستأجربگیریدکه پول مال خودش بشه که سال بعدهم ازاین پول استفاده کنه... یارانه هم بشه ضامن. و...
    • مهدی IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
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      اطراف الهیه مشهد زمینهای صفی اباد و جلدک و منزل اباد و چاهشک چند میلیون متر هستند در کنار شهر مشهد که مناسب ساخت هستند و سند آنها بنام وزارت راه و شهر سازی میباشد برای مستاجران متاهل خانه زیبا بسازید
    • مهدی IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
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      این دیگه اتاق فکر نمی‌خواست پول تو جیبی اگه دولت میخواد به مردم بگو مخصوص قشر ضعیف جامعه بهتون میدن ما خل شما زرنگ قبول
    • محمود IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 1
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      سلام من برای گرفتن وام به هر بانکی که مراجعه میکنم بمن میخندم کجا باید بدم ممنون من مستاجرم با ۳ بچه دیگه خسته شدم ازاین وضع
    • علی ملکیان IR ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
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      چرا تو این کشور هر کاری برای بخوان بکنند با شرط و شروط مسخرست؟ مثلا متراژ خانه 75 یا 90 باشه. یعنی اگه 91 باشه تعلق نمی گیره؟ بانکها در قضیه امهال اقساط تا تونستند طفره رفتن حالا هم برای نیم مترمنتفیه

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