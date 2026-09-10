به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی چهارشنبه شب در نشست آغاز سال تحصیلی جدید ویژه هیأت‌رئیسه دانشگاه‌های استان، با اشاره به نقش تعیین کننده دانشگاه‌ها در اقتدار کشور، افزود: فضای دانشگاهی باید یکی از مهم‌ترین کانون‌های تقویت وحدت، همدلی و انسجام ملی باشد.

وی همچنین با اشاره به عقب‌ماندگی علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی گذشته، خاطر نشان کرد: روسا و تصمیم‌گیران دانشگاهی باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه جبران این عقب‌ماندگی و شتاب‌بخشی به حرکت علمی و پژوهشی استان را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ غربی بر ضرورت توجه جدی به نخبگان دانشگاهی نیز تأکید کرده و افزود: کشور به نخبگان و نیروهای توانمند علمی نیاز جدی دارد و افرادی که از هوش و استعداد بالایی برخوردارند باید به‌صورت هدفمند شناسایی و مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی با بیان اینکه علم، تعیین کننده جایگاه کشورها در جهان امروز است، اضافه کرد: باید با تمام توان برای ارتقای علمی کشور و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و فناوری تلاش کنیم.

دانشگاه‌ها، سنگر تبیین پیشرفت و شتاب‌بخشی به توسعه هستند

استاندار آذربایجان‌ غربی نیز با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی گفت: دانشگاه‌ها باید در سال تحصیلی جدید برنامه‌ای ویژه برای معرفی پیشرفت‌های کشور و تقویت امید در نسل جوان داشته باشند.

رضا رحمانی، بر ضرورت افزایش ارتباط مستقیم مسئولان با دانشجویان تأکید کرده و افزود: این دیدارها نباید به مناسبت‌های دانشجویی محدود شود و باید در طول سال استمرار داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در حوزه فناوری، خاطرنشان کرد: جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند اهتمام جدی دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری و استفاده از ظرفیت علمی و نخبگانی استان است.

استاندار آذربایجان ‌غربی به سوءاستفاده دشمن از اختلافات و مسائل مورد مناقشه در جامعه نیز اشاره کرده و افزود: در برابر هر موضوعی که دشمن برای ایجاد شکاف و نارضایتی روی آن حساب باز می‌کند، باید هوشمندانه برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

رحمانی با اشاره به مسائل ویژه استان از جمله دریاچه ارومیه، مرزها و سرمایه‌گذاری، خواستار ورود جدی‌تر دانشگاه‌ها به این حوزه‌ها شده و اضافه کرد: با اقدامات انجام شده، مسئله دریاچه ارومیه که یکی از محورهای مورد سوءاستفاده دشمن بود، از این وضعیت خارج شده است.

در این نشست مهم‌ترین موضوعات مرتبط با آغاز سال تحصیلی جدید، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تقویت نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل استان و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و نخبگانی دانشگاهیان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها برای شتاب‌بخشی به توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید شد.