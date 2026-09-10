مطالبات فرهنگی بویراحمد از ثبت کوچ عشایر تا تکمیل تالار فرهنگی یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی صبح پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با قدردانی از حضور وزیر و مسئولان فرهنگی استان، اظهار کرد: امروز با یک مصیبت بسیار بزرگ در حوزه فرهنگ مواجه هستیم و بسیاری از ساختارها به هم ریخته است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی افزود: برگزاری سمینار و جلسه به تنهایی نمی‌تواند مسائل فرهنگی را حل کند و نیازمند یک برنامه راهبردی و اجرایی هستیم که خروجی آن برای مردم ملموس باشد.

نگرانی از فاصله گرفتن جوانان از فرهنگ دینی

بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و دینی کشور، گفت: فرهنگ ما به‌ویژه اعتقادات دینی، ظرفیتی بکر و ارزشمند است و بسیاری از الگوهای فرهنگی و دینی ما طی قرن‌ها مورد استفاده دیگران قرار گرفته و آنها در این زمینه موفق بوده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز نگرانیم که جوانان، ناکارآمدی برخی مدیران را به پای دین بنویسند؛ در حالی که باید میان آموزه‌های دینی و عملکرد مدیران تفاوت قائل شد و برای این مسئله برنامه فرهنگی مؤثر داشت.

کوچ عشایر؛ میراث زنده فرهنگی استان

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس با اشاره به ظرفیت عشایری کهگیلویه و بویراحمد، بیان کرد: استان دارای دو هویت است؛ یکی هویت ثبت‌شده و دیگری هویتی که در حال کوچ است.

بهرامی ادامه داد: بالاترین درصد جمعیت عشایری کشور متعلق به این استان است و دو بار در سال شاهد یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های فرهنگی کشور هستیم، اما تاکنون استفاده مناسبی از این ظرفیت در مجموعه وزارت فرهنگ صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه کوچ عشایر یک «میراث زنده» است، گفت: باید فرهنگ را به مسیر کوچ عشایر برد و در همین راستا انتظار داریم طرح پایلوت ملی خدمات فرهنگی عشایر زاگرس در استان به دستور وزیر فرهنگ اجرا شود.

بهرامی همچنین خواستار ثبت ملی آیین کوچ زاگرس شد و افزود: این موضوع مطالبه جامعه عشایری استان است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حمایت از هنرمندان و خبرنگاران

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون با اشاره به مشکلات هنرمندان و خبرنگاران، گفت: این قشر مغفول مانده‌اند و باید حمایت از آنها در برنامه‌های فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی پیشنهاد کرد: در طرح‌های ملی مسکن، سهمی برای هنرمندان و خبرنگاران پیش‌بینی شود و در حوزه تحصیلات نیز صندوقی برای حمایت از این عزیزان با مشارکت دستگاه‌های مختلف ایجاد شود.

یاسوج همچنان فاقد سینما است

بهرامی همچنین به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در مرکز استان اشاره کرد و گفت: یاسوج فاقد سینما است و برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان باید اعتبار ویژه‌ای اختصاص یابد.

وی افزود: راه‌اندازی خانه فرهنگ سیار و توسعه کتابخانه‌ها نیز از دیگر نیازهای فرهنگی استان است، به‌ویژه اینکه کوچ‌های گسترده عشایری، دسترسی فرهنگی در برخی مناطق را دشوار می‌کند.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس همچنین خواستار ایجاد دبیرخانه دائمی شعر، داستان و موسیقی زاگرس در یاسوج شد.

حمایت از تکمیل تالار فرهنگی و هنری یاسوج

بهرامی در ادامه با اشاره به روند احداث تالار فرهنگی و هنری شهر یاسوج، اظهار کرد: مجوز این پروژه در سال ۱۳۸۶ و در زمانی که شهردار یاسوج بودم صادر شد و عملیات آن آغاز شد، اما سال‌ها راکد ماند.

وی با قدردانی از رئیس‌جمهور و مجموعه دولت برای حمایت از این پروژه، گفت: عملیات پروژه دوباره آغاز شده است، اما برای تکمیل تالار فرهنگی و هنری یاسوج، مرکز استان، همچنان به حمایت وزارت فرهنگ نیاز داریم.

حماسه برنو باید به نام مردم ثبت شود

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون همچنین با اشاره به آنچه «حماسه برنو» خواند، تأکید کرد: این حماسه یک اتفاق بزرگ بود که ابعاد آن فراتر از کشور است و نشان‌دهنده جسارت و ایستادگی مردم بود.

بهرامی افزود: حماسه‌های گذشته مردم استان نیز مغفول مانده و در مواردی تاریخ ما به نام دیگران مصادره شده است؛ امروز که امکانات و ظرفیت‌های علمی و رسانه‌ای وجود دارد، باید برای ثبت این حماسه‌ها اقدام شود.

وی گفت: انتظار داریم حماسه برنو به نام مردم و این ملت ثبت شود.

ضرورت اصلاح ساختار فرهنگی شهرستان‌ها

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار موجود در حوزه فرهنگ، اظهار کرد: ساختار اداری و مالی موجود پاسخگوی نیازهای فرهنگی استان نیست.

وی افزود: مشخص نیست مدیر استان باید پاسخگوی نیازهای فرهنگی کل استان باشد یا فقط نیازهای یک قشر و شهرستان خاص؛ این شیوه مدیریت نیازمند اصلاح است و گلایه هنرمندان نیز همین مسئله است.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در پایان خواستار توجه ویژه وزارت فرهنگ به شهرستان مارگون و بخش‌های پاتاوه، لوداب و زیلایی شد و گفت: این مناطق در حوزه‌های فرهنگی نیازمند حمایت و توجه بیشتری هستند.