ورود زائران به مشهد کاهش ۴۱ درصدی داشته است

محمد صادق براتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آمار، سفرها و ورود مسافران به مشهد مقدس طی سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس این آمارها در ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای ۸۷ درصد، ناوگان ریلی ۹۰ درصد، ناوگان هوایی ۷۰ درصد و سفرهای شخصی ۱۷ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد: بر همین اساس در این مدت تعداد مسافران در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای ۹۲ درصد، ناوگان ریلی ۸۹ درصد، ناوگان هوایی ۶۸ درصد و خودروهای شخصی ۲۳ درصد کاهش داشته است.

براتی با بیان اینکه امیدواریم تا دوباره به شرایطی نرسیم تا حرم تعطیل شود، اظهار کرد: متأسفانه شرایط بحران کرونایی این افتخار را از ما گرفته تا در خدمت زائرین باشیم و با کاهش چشم‌گیر حضور زائران در مشهد مواجه شده‌ایم، از همین‌رو آرزو می‌کنیم هرچه زودتر این بیماری برطرف شود تا مانند گذشته در خدمت زائرین امام رضا (ع) باشیم.