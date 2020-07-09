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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۸

در سه ماهه اول سال؛

ورود زائران به مشهد کاهش ۴۱ درصدی داشته است

ورود زائران به مشهد کاهش ۴۱ درصدی داشته است

مشهد - معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: طبق آمار، سفرها و ورود زائران به مشهد مقدس طی سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد کاهش داشته است.

محمد صادق براتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آمار، سفرها و ورود مسافران به مشهد مقدس طی سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس این آمارها در ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای ۸۷ درصد، ناوگان ریلی ۹۰ درصد، ناوگان هوایی ۷۰ درصد و سفرهای شخصی ۱۷ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد: بر همین اساس در این مدت تعداد مسافران در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای ۹۲ درصد، ناوگان ریلی ۸۹ درصد، ناوگان هوایی ۶۸ درصد و خودروهای شخصی ۲۳ درصد کاهش داشته است.

براتی با بیان اینکه امیدواریم تا دوباره به شرایطی نرسیم تا حرم تعطیل شود، اظهار کرد: متأسفانه شرایط بحران کرونایی این افتخار را از ما گرفته تا در خدمت زائرین باشیم و با کاهش چشم‌گیر حضور زائران در مشهد مواجه شده‌ایم، از همین‌رو آرزو می‌کنیم هرچه زودتر این بیماری برطرف شود تا مانند گذشته در خدمت زائرین امام رضا (ع) باشیم.

کد مطلب 4969884

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باید صد در صد کاهش پیدا می کرد تو این شرایط

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