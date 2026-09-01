برگزاری رزمایش نظامی مشترک میان چین، روسیه و مغولستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع ملی چین امروز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای مرزبانی چین، روسیه و مغولستان اوایل ماه سپتامبر رزمایش‌ نظامی مشترکی را برگزار خواهند کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی چین آمده است: نیروهای مرزبانی چین، روسیه و مغولستان اوایل سپتامبر رزمایش‌ های مشترکی انجام خواهند داد. محور اصلی رزمایش‌ های «همکاری مرزی-۲۰۲۶»، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌ های شناسایی و خرابکارانه در مناطق مرزی خواهد بود.

وزارت دفاع ملی چین اضافه کرد که این رزمایش‌ ها، از جمله، شامل تمرین‌ هایی با محوریت برنامه‌ ریزی مشترک، عملیات جستجوی مشترک، حملات مشترک و تمرین عملیات بازداشت خواهد بود.

این دومین دور از رزمایش‌ های سه‌ جانبه «همکاری مرزی» میان سه کشور محسوب می‌شود.

به گفته وزارت دفاع ملی چین، هدف از این رزمایش‌ ها، تقویت بیش‌ از پیش اعتماد متقابل راهبردی، تعمیق همکاری‌ های مرزی و حفظ مشترک امنیت و ثبات در مناطق مرزی است.