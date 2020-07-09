به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با اسحاق جهانگیری که در سالن پیامبر اعظم(ص) در محل وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر اینکه معاونت سیاسی وزارت کشور با سه کارکرد سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری در راستای پیشبرد اهداف عالیه دولت عمل می کند، گفت: محور و اساس برنامه ریزی ما بر چهار مولفه آرامش، امنیت، آزادی و پیشرفت منطبق است.

وی با اشاره به کارویژه امور سیاسی وزارت کشور، افزود: ساماندهی تحزب و فعالیت تشکل های سیاسی در قالب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت می گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در این خصوص گفت: در کشور حدود ۱۱۸ حزب دارای مجوز دار که خود را با مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تطبیق داده اند، در حال فعالیت هستند. این در حالی است که در نظامات سیاسی پیشرفته، اغلب ۱۰ الی ۱۵ حزب به معنی واقعی کلمه فعالیت دارند.

عرف با تاکید بر اینکه طبق برنامه دولت در تلاش برای توسعه فعالیت احزاب در کشور هستیم، افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم به سمت تسهیل فعالیت های حزبی حرکت کردیم تا احزاب حضور پر رنگی در نظام مدیریتی کشور داشته باشد.

وی همچنین به کارویژه دیگر معاونت سیاسی وزارت کشور در حوزه رصد و پایش فضای سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: تلاش داریم با تحلیل درست و واقعی از اوضاع و احوال سیاسی کشور، اقدامات لازم را برای مدیریت اتفاقات سیاسی در کشور صورت دهیم.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: مساله انتصابات از دیگر حوزه های مهم کارکردی معاونت سیاسی وزارت کشور است که در این عرصه سعی داریم از رهگذر تعامل سازنده با سایر نهادها به خصوص مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال دولت، انتصابات را در فرمانداری ها و حوزه های اجرایی در بخش های استانداری انجام دهیم.

راهبری کمیسیون های سه گانه کارگری، اقوام و دانشجویی «شاک» از دیگر موضوعاتی بود که عرف به آن اشاره کرد و گفت: در این موضوعات هم به خصوص در حوزه کارگری و امنیتی با بخش های اقتصادی و امنیتی وزارت کشور در هماهنگی کامل هستیم و سعی داریم به صورت تعامل مشترک، امورات و مسائل این حوزه را پیش ببریم.

عرف در بخش دیگری از صحبت های خود به مساله انتخابات اسفند ماه ۹۸ اشاره کرد و گفت: چهار اصل مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت را به عنوان ارکان انتخابات در کانون توجه خود و برنامه ریزی ها و اقدامات مدنظر داشتیم.

وی در این خصوص گفت: در حوزه امنیت و سلامت که حوزه تخصصی و از وظایف ذاتی وزارت کشور در بحث برگزاری انتخابات است، بهترین عملکرد را در انتخابات سال گذشته داشتیم.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: در خصوص انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی هم به خاطر بیماری کرونا مجبور به تغییر زمان شدیم و زمان آن را از ۲۹ فروردین به ۲۱ شهریور موکول کردیم.

عرف با اشاره به اینکه برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۱ شهریور هم تابع نظر ستاد ملی کرونا هستیم، افزود: هر تصمیمی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود، وزارت کشور هم تبعیت خواهد کرد.

وی در پایان صحبت های خود به انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در سال آینده چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره ای مجلس و خبرگان را داریم که از همین الان در حال فراهم کردن زمینه ها برای برگزاری این انتخابات ها هستیم.