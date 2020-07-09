به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه برگزاری آزمون‌های سراسر کنکور در پیش رو است و باید نسبت به رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری این آزمون‌ها اهتمام ویژه‌ای بورزیم، اظهار داشت: تعداد اماکن برگزاری آزمون‌ها با توجه به شیوع کرونا ویروس افزایش یابد و با تعیین سقف تعداد داوطلبان، می‌توان دستورالعمل‌های بهداشتی را در محل آزمون‌ها به‌درستی اجرا کرد.

وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از تجمع والدین دانش آموزان سمنانی در محل‌های برگزاری کنکور در دستور کار است، افزود: راهکارهای مؤثری از سوی اداره کل آموزش‌وپرورش استان در ارتباط با ممنوعیت حضور والدین در پشت درهای محل برگزاری آزمون به‌منظور جلوگیری از تجمع‌ها اتخاذ شود.

فرهنگ‌سازی برای استفاده از ماسک در بستر رسانه‌ها

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی خوبی از سوی اصحاب رسانه و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از ماسک در اجتماع و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام‌شده، یادآور شد: این روند مثبت و اثربخش برای آینده هم ادامه یابد و نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای فرهنگ‌سازی در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

شریفی بابیان اینکه در کنار توجه به رعایت نکات بهداشتی، توجه به بهداشت روان موردتوجه مسئولان امر باشد و نظارت‌های دقیقی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در دفاتر پیشخوان دولت و تعویض پلاک اعمال شود، خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی در بستر فضای مجازی و کاهش دغدغه فعالان حوزه هنر در دستور کار مسئولان مربوط قرار گیرد.

حمایت از واحدهای گردشگری خسارت‌دیده از کرونا

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه به دلیل شیوع کرونا ویروس، بیشتر اقامتگاه‌های تفریحی و گردشگری، رستوران‌داران و هتلداران استان با توجه به کاهش مسافرت‌ها دچار ضررهای مالی شدند، اظهار داشت: بانک‌های استان با تعویق در بازپرداخت تسهیلات، حمایت‌های لازم را از فعالان اقتصادی در بخش گردشگری انجام دهند.

مهدی جمال بابیان اینکه جبران خسارت این واحدها از محل‌های مختلف در دستور کار است، تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز نسبت به تمدید مهلت پرداخت هزینه خدمات و یا قطع آب و برق و گاز این واحدها همکاری کنند.