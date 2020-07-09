کرونا در استان همدان دچار طغیان جدی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق دوست پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از مرکز بهداشت استان همدان و نمایشگاه اقدامات انجام شده در راستای مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در شرایط خوبی قرار دارد، گفت: این مجموعه با برنامه‌ریزی منسجم رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای داشته به طوری که هم نیازهای استان و هم کشور را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در کنار دانشگاه بوعلی سینا در تعالی کشور مؤثر است، گفت: در مورد کرونا از ابتدا در کل کشور برنامه‌هایی برای توانمندسازی کادر درمان انجام شده و گزارش‌ها و بازدیدهای صورت گرفته در این زمینه روند خوبی نسبت به متوسط کشور داشته است.

وی ادامه داد: به صورت منسجم و کارا با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به کارگیری علم و دانش در استان همدان تاکنون طغیان جدی ایجاد نشده که امید است با درایت بیماری در سطحی که به طغیان نیانجامد مدیریت شود.

استفاده از مستندات علمی به صورت منطقه‌ای

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه احساس می‌کنم توان علمی دست‌اندرکاران به اندازه کافی بوده و رشد خوبی پیدا کرده‌ایم در خصوص آموزش‌های کادر درمانی برای مقابله با کرونا گفت: بیماری جدید و آلوده است و دانش ما اندک؛ اما تلاش بر این بوده که مستندات علمی به صورت منطقه‌ای که حاصل تحقیقات کاربردی باشد در عملکرد وارد شود.

وی ضمن بیان اینکه بر اساس آخرین یافته‌های موجود در دنیا در استان همدان نقص خاصی ندیدم در مورد برنامه برای کاهش تلفات نیز گفت: به تدریج تجربه و علم ما در حال افزایش است و برخی مداخلات دارویی و درمانی که در پروتکل‌ها بود از حیث درمان خارج شده و شیوه‌های جدیدی وارد شده که همین موضوع منجر به کاهش میزان مرگ و میر در کشور و جهان شده است.

حق‌دوست در این خصوص که در سال تحصیلی جدید پیش رو آموزش حضوری برگزار می‌شود یا غیر حضوری اظهار کرد: در شرایط جنگی باید عاقلانه مدیریت کرد و متناسب با شرایط آرایش جنگی را تعبیر داد سه ماه مدت طولانی است و نمی‌توان برای سه ماه آینده گفت برنامه داریم.

ایمن کردن فضای آموزشی و تلفیق آموزش مجازی و حضوری و فراهم کردن شرایط برای تحصیل دانشجویان با کمترین خطر وی با تاکید بر اهمیت ایمن کردن فضای آموزشی و تلفیق آموزش مجازی و حضوری و فراهم کردن شرایط برای تحصیل دانشجویان با کمترین خطر گفت: احتمالاً ورودی مهرماه به حداقل برسد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه باید تدبیر برای استفاده از وسایل حفاظت فردی برای حد مورد نیاز در نظر گرفته شود گفت: برای مقابله با کرونا باید حرف و عمل‌مان یکی باشد بنابراین نباید ماسک را کنار بگذاریم و فاصله‌گذاری اجتماعی و شستشوی دست و صورت نیز مورد توجه باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز درباره طرح‌های پژوهشی معاونت بهداشتی در خصوص بیماری کووید ١٩، روند بروز موارد بستری، روند اشغال تخت موارد مشکوک و قطعی کووید ١٩، گندزدایی و بهداشت محیط اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی توضیحاتی ارائه کرد.

منوچهر کرمی همچنین در مورد کارناوال اطلاع رسانی بیماری کووید ١٩ در مسیرهای تفریحی و گردشگری، تشکیل گروه مجازی برای پاسخ دهی به سوالات پزشکان مراکز ١۶ ساعته، غربالگری مشمولین اعزام به نظام وظیفه، بازیکنان فوتبال استان و دانشجویان خارجی و ردیابی موارد تماس مطالبی بیان کرد.

روند مرگ و میر کووید ١٩ در همدان، ایستگاههای آموزش و اطلاع رسانی در سطح شهرستان‌ها، تجهیز مراکز ١۶ ساعته با اتاق‌های نمونه گیری و انجام تست، راه اندازی سامانه‌های تلفنی ٣١۴٣ و ۴٠٣٠ و پاسخ به سوالات شهروندان در خصوص جنبه‌های کنترل و پیشگیری سلامت روان و تغذیه در بیماری کووید ١٩ از دیگر موارد ارائه شده توسط معاون بهداشتی دانشگاه بود.





